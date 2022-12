Trevor Noah a agrandi le monde de “The Daily Show”

Parti à 38 ans, après un peu plus de sept ans au fauteuil, Noah ne sera pas resté assez longtemps pour définir une époque en fin de soirée, contrairement à Stewart (16 ans), Carson (30) ou Letterman (11 ans avec NBC, 22 avec CBS). Soyons honnêtes : la fin de soirée est une partie moins importante de l’univers médiatique qu’elle ne l’était (et l’histoire de son déclin continu est presque aussi ancienne que Noah). Peut-être que son mandat a marqué le début d’une ère dans laquelle les hôtes ne s’accrochent plus aux messages de fin de soirée pendant la majeure partie de leur carrière.

En fin de compte, le départ de Noah pourrait simplement refléter, comme sa comédie, un environnement médiatique plus fluide et en évolution rapide. Dans ce cas, sa plus grande déclaration peut être qu’il a conservé son emploi juste assez longtemps pour laisser sa marque, puis est passé à autre chose. Après tout, c’est un grand monde là-bas.