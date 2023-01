Trevor Lawrence surclasse Dak Prescott dans le Top QB de Colin en séries éliminatoires | LE TROUPEAU

Avant les affrontements de la ronde divisionnaire, Colin Cowherd et Jason Mcintyre jettent un coup d’œil aux quarts restants qui jouent dans les séries éliminatoires et les classent du meilleur au pire. Il n’y a aucun argument lorsque Colin place un certain quart-arrière de l’AFC au n ° 1, mais les deux commencent à se coincer lorsqu’ils affrontent Trevor Lawrence des Jaguars de Jacksonville contre Dak Prescott des Cowboys de Dallas. Regardez Colin décomposer son classement et décider quel QB est le pire du groupe.

IL Y A 17 MINUTES・Le troupeau avec Colin Cowherd・5:07