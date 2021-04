Trevor Lawrence sélectionné n ° 1 par les Jaguars de Jacksonville au repêchage de la NFL

Ce qui était attendu depuis des mois est finalement devenu officiel jeudi soir, lorsque les Jaguars de Jacksonville ont utilisé la sélection globale n ° 1 du repêchage de la NFL 2021 contre le quart-arrière de Clemson Trevor Lawrence.

Lawrence, 21 ans, était le quart-arrière le mieux noté dans la classe de repêchage de cette année, un groupe solide qui comprend également Zach Wilson de BYU, Justin Fields de l’État de l’Ohio, Trey Lance de l’État du Dakota du Nord et Mac Jones de l’Alabama.

À Lawrence, les Jaguars – qui possèdent quatre des 45 premières sélections du repêchage de cette année – obtiennent une pierre angulaire pour le nouvel entraîneur-chef Urban Meyer. C’est la troisième fois depuis 2011 que les Jaguars rédigent un quart-arrière au premier tour. Jacksonville espère certainement que Lawrence est la solution à long terme à la position que Blake Bortles (n ° 3 au classement général en 2014) et Blaine Gabbert (n ° 10 au classement général en 2011) n’étaient pas.

Lawrence est le premier joueur de Clemson à être sélectionné avec le premier choix du repêchage de la NFL. Avant Lawrence, le meilleur joueur de Clemson jamais sélectionné était quatrième au classement général, et cela s’est produit quatre fois (Banks McFadden en 1940, Gaines Adams en 2007, Sammy Watkins en 2014 et Clelin Ferrell en 2019). Lawrence est également le troisième quart-arrière de Clemson à être sélectionné au premier tour, rejoignant Deshaun Watson (n ° 12 au classement général en 2017) et Steve Fuller (n ° 23 au classement général en 1979).

En trois saisons à Clemson, Lawrence a réussi 10 098 verges et 90 touchés. Il est allé 34-2 en tant que partant, avec les deux défaites dans les éliminatoires de football universitaire. Le 7 janvier 2019, Lawrence a aidé Clemson à remporter le championnat national avec une victoire éclatante 44-17 contre l’Alabama.

Lawrence a choisi de ne pas assister au repêchage à Cleveland, choisissant plutôt de regarder l’événement avec ses amis et sa famille.