Trevor Lawrence des Jaguars lance 4 INTs en première mi-temps contre les Chargers: Où cela se classe-t-il de tous les temps?

Le quart-arrière des Jaguars de Jacksonville, Trevor Lawrence, a lancé quatre interceptions en première mi-temps contre les Chargers de Los Angeles dans le jeu des jokers. Voici ce que vous devez savoir :

Lawrence rejoint Brian Hoyer et Dan Marino en tant que seuls joueurs de la NFL depuis 1991 à l’avoir retourné quatre fois dans la première moitié d’un match éliminatoire.

Lawrence est le deuxième quart-arrière à lancer quatre interceptions dans la première moitié d’un match éliminatoire, rejoignant Craig Morton des Broncos au Super Bowl XII.

Depuis 1970, le plus grand nombre de revirements par un QB lors de ses débuts en séries éliminatoires est de cinq.

Le demi de coin des Chargers Asante Samuel Jr. a intercepté trois passes de Lawrence. Il est maintenant à égalité pour le deuxième plus grand nombre d’interceptions dans un match éliminatoire. Au moment de son troisième choix, Samuel avait capté plus de passes de Lawrence que n’importe quel Jaguar.

L’athlétismeL’analyse instantanée de :

L’effondrement de Jacksonville

Les Jaguars ont complètement fondu lors de leur premier match éliminatoire en cinq ans, accusant un retard de 27-7 à la mi-temps.

Lawrence a lancé quatre interceptions en six possessions, et l’autre paire de possessions des Jaguars était trois et retraits. Ils ont également raté un botté de dégagement pour offrir aux Chargers leur dernier panier.

En raison de ces revirements, les Chargers ont trois entraînements marquants – deux touchés et un panier – qui ont nécessité moins de 20 mètres d’attaque. — Howe

Points forts

Asante Samuel Jr. a déjà trois choix. Trevor Lawrence en a lancé quatre et la première mi-temps n’est même pas encore terminée. 🎥 @NFL pic.twitter.com/dfUVYMVPI2 – La NFL athlétique (@TheAthleticNFL) 15 janvier 2023

Deux jeux. Chiffre d’affaires. Atterrissage. En 1h27. La défense des Chargers propose un plat à emporter pour mettre fin au premier entraînement des Jaguars au moment où il commence. Austin Ekler l’a frappé pour le score. 🎥 @NFL | @Chargeurspic.twitter.com/kCj0KkFUNe – L’athlétisme (@TheAthletic) 15 janvier 2023

Statistique clé

Lawrence est le premier quart-arrière à lancer quatre interceptions lors de ses débuts en séries éliminatoires depuis Hoyer pour les Texans lors des séries éliminatoires de 2015 contre les Chiefs, selon ESPN Stats and Info.

(Photo : Mark J. Rebilas / USA Today)