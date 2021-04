Trevor Lawrence conclut un accord avec les fanatiques sur les droits de souvenirs

Trevor Lawrence est le favori pour être choisi au premier rang du repêchage de la NFL et recevra un contrat d’une valeur de près de 37 millions de dollars.

Ajoutez Fanatics aux entreprises sportives alignées avec le quart-arrière Trevor Lawrence.

Le géant du commerce électronique a annoncé vendredi un accord pluriannuel pour les droits des objets de collection de Lawrence, un jour après que la star de Clemson, âgée de 21 ans, ait été sélectionnée comme le choix n ° 1 du repêchage de la Ligue nationale de football. Les fanatiques offriront des articles signés Lawrence de son temps à Clemson et maintenant avec les Jaguars de Jacksonville de la NFL. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été fournies.

La liste des souvenirs des fanatiques, y compris le quart-arrière de la NFL Tom Brady, l’attaquant de la National Basketball Association Zion Williamson et la star de la WNBA Sabrina Ionescu.

« Je suis vraiment ravi de rejoindre l’équipe des Fanatics, d’autant plus qu’ils sont basés ici à Jacksonville », a déclaré Lawrence dans un communiqué, ajoutant qu’il souhaitait « donner aux fans encore plus d’accès au jeu grâce à des souvenirs et des objets signés exclusifs. »

Le vice-président exécutif de Fanatics, Victor Shaffer, a ajouté: « Nous sommes impatients de créer une expérience de magasinage inégalée et des opportunités pour les fans de Jacksonville, Clemson et au-delà pour célébrer à la fois son passage à l’université et le début de sa carrière dans la NFL. »

L’accord Fanatics est officiellement le premier de Lawrence en tant que joueur de la NFL, mais il est déjà aligné avec des sociétés telles que le fabricant de boissons pour sportifs Gatorade, Adidas et une société de crypto-monnaie, Blockfolio. Après la rédaction de Lawrence, la société lui a remis 25000 $, déposés dans un compte crypto.