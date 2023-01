Trevor Lawrence célèbre le retour fou des Jaguars à Waffle House

Ligue nationale de football il y a 35 minutes

Trevor Lawrence est toujours invaincu le samedi dans la NFL, tout comme il l’était au lycée et à l’université à Clemson. Et après que Lawrence ait surmonté quatre interceptions en première mi-temps pour mener les Jaguars à un retour épique de 27 points sur les Chargers dans leur jeu de joker, lui et son entourage ont célébré de l’une des meilleures façons possibles.

Lawrence, sa femme Marissa et plusieurs amis proches et sa famille ont été aperçus dans une Waffle House du nord de la Floride tôt dimanche matin, quelques heures après que le panier gagnant de Riley Patterson a divisé les montants au TIAA Bank Stadium de Jacksonville.

FOX Sports n’a pas encore confirmé ce que les Lawrences ont commandé exactement, mais Trevor a été vu en train de siroter une tasse de café sur l’histoire Instagram de Marissa.

Il semble que Trevor Lawrence – qui a lancé quatre touchés et 288 verges pour réaliser un revirement époustouflant après son horrible départ – a toujours marché au rythme de son propre tambour.

Pour sa part, Lawrence a tweeté un mème après la victoire de samedi qui résumait parfaitement le match – et, à en juger par ses commentaires d’après-match, la saison 2022 des Jaguars dans son ensemble.

