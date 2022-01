« Trevor Jackson de Grown-ish décompose cette rupture choquante : » C’était dur pour lui »

Le triangle amoureux Aaron/Zoey/Luca a pris un tour dans la première « adulte ». HL a parlé EXCLUSIVEMENT avec Trevor Jackson et plus sur la grande rupture, la suite, et plus encore. SPOILERS !

Aaron a rompu avec Zoey lors de la première de adulte après que les tensions ont débordé concernant Zoey devenant la stagiaire de Luca. Aaron a réglé les choses avec Luca lui-même, mais il a décidé de mettre fin aux choses avec Zoey pour qu’elle soit libre de faire ce qu’elle voulait. HollywoodLa Vie obtenu un scoop EXCLUSIF de Trevor Jackson sur l’état d’esprit d’Aaron concernant la scission.

« Espérons juste qu’ils pourront rester amis. Je sais que c’est toujours difficile quand on rompt avec quelqu’un, en restant connecté avec lui », a déclaré Trevor. HollywoodLa Vie. « C’est quelque chose que j’espère, mais qui sait où cela mène. Évidemment, je suis sûr que c’était difficile pour lui de rompre avec elle, mais il pensait que c’était mieux. Je pense que chaque fois que vous quittez cet espace, il reviendra toujours dans un bon endroit pour vous.

Aaron s’est assis avec Zoey et lui a dit qu’il ne voulait pas s’interposer entre elle et sa carrière. Il a admis qu’il ne serait pas capable de gérer Zoey et Luca travaillant ensemble s’ils étaient toujours en couple.

Quant à savoir si Aaron va finalement être d’accord avec Zoey et Luca travaillant ensemble, Trevor a déclaré: «Il ferait mieux de marcher légèrement, c’est tout. Ne deviens pas fou. Gardez-le lisse, gardez-le facile.

Bien qu’Ana ait exigé que Vivek garde leur connexion surprise secrète, il a fini par en parler à Zoey, Jazz et Nomi. Jordanie Buhat a défendu le dérapage de Vivek. « Il a été mis sous pression », a admis Jordan. « Si quoi que ce soit, les gens sont chauds sur Vivek pendant une seconde chaude mais ensuite ils oublient. C’est une gaffe très sympathique, donc je suis sûr qu’elle pourrait lui pardonner.

Lorsqu’on lui a demandé si cela pouvait être le début de quelque chose de plus entre Vivek et Ana, Jordan a dit : « Ça alors, ça ne serait pas plutôt cool ? Cela pourrait être plutôt cool car jusque-là, il n’y en avait pas vraiment eu, ce que j’aimais parce que Vivek a toujours été un super ami, ce qui est une vraie chose… Je ne sais vraiment pas où ce genre de relation pourrait aller parce qu’ils ont juste ne correspondent pas sur le papier, tu vois ce que je veux dire ? »

Doug a été occupé à sortir avec Kiki – dans le dos de Luca – mais Jazz est-il toujours un facteur ? « Elle sera toujours un facteur » Diggy Simmons Raconté HollywoodLa Vie. « J’ai l’impression qu’elle a peut-être même été le premier amour de Doug. Ils ont passé une grande partie de leur expérience universitaire ensemble. C’était tellement important. Elle sera toujours proche de son cœur, mais j’ai l’impression qu’il a d’autres choses à faire en ce moment comme l’école, essayant de naviguer dans la situation avec Kiki et Luca ne sachant pas, donc je pense qu’il a beaucoup de choses à gérer à travers en ce moment. Cultivé diffusé le jeudi sur Freeform.