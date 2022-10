Trevor Hofbauer surmonte une crampe pour défendre avec succès le titre canadien du marathon masculin à Toronto

Trevor Hofbauer avait près de quatre secondes d’avance sur son compatriote Rory Linkletter sur les 26 kilomètres du Toronto Waterfront Marathon de dimanche lorsqu’il a ressenti une crampe à l’estomac. Concentré sur sa respiration, il a fait un pas à la fois et heureusement la douleur s’est calmée rapidement.

“Il est facile de réagir de manière excessive et d’appuyer sur les freins”, a-t-il déclaré quelques heures plus tard lors d’un entretien téléphonique avec CBC Sports. “Heureusement, ça a marché.”

Il l’a certainement fait alors que le natif de Burnaby, en Colombie-Britannique, a remporté une deuxième victoire consécutive et la troisième de sa carrière parmi les coureurs d’élite masculins canadiens lors de la course sur route World Athletics Elite Label qui se double de championnats nationaux.

Hofbauer, qui a couru seul pendant une grande partie des 10 derniers kilomètres, s’est cogné trois fois la poitrine avec son poing droit après le dernier virage de la course de 42,2 km, a soufflé un baiser et a levé le bras droit avant d’atteindre la ligne d’arrivée en deux heures 11 minutes.

Le joueur de 30 ans a terminé cinquième au classement général chez les hommes, dépassant son précédent record de septième de 2019 lorsque Hofbauer a établi un record personnel de 2:09:51 pour atteindre la norme olympique de Tokyo 2020 avant que COVID-19 n’efface la compétition en personne. chacune des deux prochaines années à Toronto. Il a également été le meilleur homme canadien lors de ses débuts au Toronto Waterfront Marathon en 2017.

“Le plus douloureux des trois”, a déclaré Hofbauer à propos de la performance de dimanche avant de dîner avec sa cousine Nicole, qui a fait le voyage depuis le Michigan. “J’ai eu quelques moments difficiles dans mon entraînement et je sentais que j’étais suffisamment préparé pour courir cette fois aujourd’hui.”

Il l’a encore fait 🙌 Trevor Hofbauer est à nouveau votre champion canadien du marathon avec un temps de 2:11 🇨🇦 REGARDER : https://t.co/rQiwYp7IRG pic.twitter.com/EAEP2Y1YSx —@cbcsports

Il y a un mois, il a manqué environ une semaine d’entraînement pour soigner un muscle quadriceps gauche tendu. Pour compenser dans l’espoir d’éviter un revers, Hofbauer “a frappé fort au gymnase” pendant deux semaines pour renforcer son corps afin de supporter les rigueurs du marathon.

J’avais l’impression de lutter contre les airs pendant les sept derniers kilomètres. – Trevor Hofbauer, triple champion canadien du marathon masculin, parle des défis physiques tard dans la course de dimanche

Malgré une bonne avance sur Linkletter tard dans la course de dimanche, il n’a jamais été sûr que l’olympien de 2020 était assuré de gagner, car les défis physiques ont fait des ravages sur l’étudiant de première année en psychologie du campus Okanagan de l’Université de la Colombie-Britannique à Kelowna, où il vit depuis son déménagement de Calgary en novembre 2021.

“Le marathon est une distance humiliante”, a déclaré Hofbauer, qui a établi le record canadien masculin du parcours au marathon de Boston le 18 avril en un temps de 2:10:52 pour terminer 15e. “Après 35 kilomètres [on Sunday] nous étions un peu dans ce vent de face et mon corps devenait douloureux. Peu importe ce que j’essayais, je n’arrivais pas à faire bouger mes jambes plus vite.

“J’avais l’impression de lutter contre les airs pendant les sept derniers kilomètres.”

Top 5 des hommes canadiens

Trevor Hofbauer, 2:11:00

Rory Linkletter, 2:13:32

Mohamed Aagab, 2:15:19

Lee Wesselius, 2:16:51

Sergio Raez Villanueva, 2:18:04

Le 29 octobre, Hofbauer représentera l’UBCO Heat aux championnats Canada West à Langley, en Colombie-Britannique, avant les championnats nationaux de cross-country U Sports du 12 novembre à Halifax.

À long terme, la qualification pour le marathon masculin aux Jeux d’été de 2024 à Paris est la priorité absolue de Hofbauer. Sa grand-mère est décédée la veille de son vol pour les Jeux olympiques au Japon à l’été 2021, rendant “impossible” d’atteindre son objectif dans le top 20 à Sapporo. Hofbauer s’est classé 48e en 2:19:57 lors de son premier marathon olympique.

J’attends Paris avec impatience… et je vais tout faire pour y arriver. Je mise tout. – Hofbauer sur les Jeux olympiques d’été de 2024

“Ma grand-mère était un être humain incroyable sur lequel j’ai compté pendant la majeure partie de ma vie”, a déclaré Hofbauer, qui veut être enseignante au primaire. “Elle était une grande partisane de moi, et c’était un objectif pour nous deux d’être sur la scène olympique. Je voulais vraiment qu’elle le regarde à la télévision.

“[Competing] Je ne ressentais pas la même chose parce que je n’avais pas eu l’occasion de faire mon deuil et j’essayais juste de retenir mes émotions pendant deux semaines. En gros, tout le temps que j’étais là-bas, je voulais rentrer chez moi et faire face à ma perte.

“J’ai hâte d’être à Paris”, a poursuivi Hofbauer, qui s’entraîne principalement seul sous la direction de Richard Lee du BC Endurance Project. “J’ai toujours confiance en moi que je suis l’un des 20 meilleurs individuels sur la scène mondiale, en particulier aux Jeux olympiques, et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver. Je suis all-in.”

“Je ne suis pas venu ici pour terminer deuxième”

Le Linkletter né à Calgary, maintenant basé aux États-Unis, a terminé deuxième parmi les hommes d’élite canadiens dimanche. Le joueur de 26 ans a arrêté le chronomètre en 2:13:32, une amélioration par rapport à ses débuts en 2:16:42 à Toronto en 2019, mais à plus de trois minutes de son record de 2:10:24 de l’été dernier aux Championnats du monde d’athlétisme. à Eugene, Oregon.

“Je ne suis pas venu ici pour terminer deuxième”, a-t-il déclaré à Kate Van Buskirk de Canada Running Series. “Je ne me sentais pas bien [around the 22 or 23 km mark] mais mon objectif était de faire la course. Je l’ai mis là jusqu’à ce que je ne puisse pas voir si quelque chose [would change].

“Je suis fier de ma prise de décision et c’était une excellente façon de célébrer une bonne année.”

Linkletter, qui a été rejoint à Toronto par sa femme Jill et son fils de 14 mois, Jason, a ouvert sa saison en janvier en battant le record canadien du demi-marathon masculin en 1:01:08.

Pendant ce temps, Malindi Elmore, qui entraîne l’équipe de cross-country UBCO, a été la première Canadienne d’élite à atteindre l’arrivée dimanche en 2:25:14, la deuxième plus rapide de ses cinq marathons et une bonne quatrième au classement général de son premier marathon canadien. .

QUELLE COURSE PAR MALINDI ELMORE 🇨🇦 Elle est la #CDNMarathonChamps vainqueur national avec un temps de 2:25:14, terminant 4e au classement général C’est le 3e temps le plus rapide de l’histoire du Canada 🤯👏 Regardez : https://t.co/rQiwYp7IRG pic.twitter.com/hx8fyjP0g4 —@cbcsports

“Tellement dur”, c’est ainsi que la mère de deux fils de 42 ans a décrit les cinq derniers kilomètres.

“Il y avait un peu de montée [running] et mes mollets et mon estomac ont commencé à avoir des crampes”, a déclaré l’ancienne coureuse de piste et triathlète de 1 500 mètres, qui est entraînée par son mari Graham Hood, ancien détenteur du record national de la distance.

Elmore a fait ses débuts olympiques en 2004 et a terminé 37e à Athènes. Elle a pris sa retraite de la course professionnelle en 2012, pour revenir sept ans plus tard après s’être réinventée en tant que marathonienne. En janvier 2020, elle a établi le record canadien lors de sa deuxième course, avec un temps de 2:24:50 à Houston pour décrocher sa place dans l’équipe olympique de Tokyo.

Elle s’est classée neuvième à Sapporo, le meilleur résultat olympique au marathon d’une Canadienne dans des Jeux sans boycott.

C’est un top 10 olympique pour la Canadienne Malindi Elmore 🇨🇦🙌 au marathon féminin à #Tokyo2020 a> pic.twitter.com/8PHkaBWcDf —@CBCOlympics

Son temps dimanche est tombé à deux minutes du record national féminin que sa bonne amie Natasha Wodak a abaissé à 2:23:12 le 25 septembre à Berlin.

“Je pense que je suis dans une bonne position pour passer deux très bonnes années à être en forme et en bonne santé”, a déclaré Elmore, qui a été rythmé par l’entraîneur et coureur canadien Kevin Coffey dimanche, à CBC Sports la semaine dernière. “Toronto est en quelque sorte une pierre angulaire de l’objectif ultime de [competing in] Paris.

“Dans la grande image de ce à quoi je veux que mon héritage de course ressemble, être capable d’avoir de bonnes performances et de couronner le tout avec une course solide [at the 2024 Olympics] est plus important pour moi que de courir après le record.”

Top 5 des Canadiennes

Malindi Elmore, 2:25:14

Dayna Pidhoresky, 2:30:58

Sasha Gollish, 2:31:40

Victoria Coates, 2:39:09

Leanne Klassen, 2:42:53

Dayna Pidhoresky, de Tecumseh, en Ontario, est entrée dans la fin de semaine en tant que championne canadienne en titre et la résidente de Vancouver participe habituellement 10 à 12 fois par année, mais la course de dimanche n’était que sa troisième de 2022.

Sa performance de 2 h 30 min 58 s était bonne pour la deuxième derrière Elmore chez les femmes canadiennes et la septième au total, mais près de deux minutes plus lente que son précédent marathon de Toronto. La femme de 35 ans a déclaré qu’elle ne s’était jamais sentie bien pendant la course.

“J’espérais avoir cette magie de 2019 [and] c’était un peu un jeu de comparaison dans mon esprit, mais je n’ai jamais eu l’impression de courir vite », a déclaré Pidhoresky.

“C’était une journée de construction de caractère. Je n’étais pas sur mon match A, mais j’étais fier de la force avec laquelle j’ai couru en seconde période.”

Yihunilign Adane d’Éthiopie (2:07:18) et Antonina Kwambai du Kenya (2:23:30) ont été les vainqueurs masculins et féminins, respectivement, et parmi les 22 000 participants combinés du 5 km, du semi-marathon et du marathon.

REGARDER | Kwambai remporte le titre féminin au classement général à Toronto :