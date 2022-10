Trevor Hofbauer remporte le 3e titre canadien du marathon, Elmore remporte le titre féminin – Kelowna Capital News

Trevor Hofbauer a affiché trois doigts et un large sourire en franchissant la ligne d’arrivée dimanche.

La coureuse de 30 ans de Calgary a remporté son troisième titre canadien au TCS Toronto Waterfront Marathon dimanche, tandis que Malindi Elmore a remporté la couronne féminine à ses débuts à Toronto.

Et alors que le temps de Hofbauer était à plus d’une minute de son record personnel et qu’il « ne se sentait pas bien là-bas », il était heureux de couronner une saison fatigante par une victoire.

« J’ai un peu mal. J’aurais peut-être besoin d’une sieste cet après-midi », a déclaré Hofbauer en riant. “Ça a été une longue année, une année assez difficile, donc être sur la ligne de départ ici aujourd’hui était un accomplissement en soi, puis terminer la course, mon corps me fait juste mal. Je suis fatigué. Je veux juste aller me coucher. Je veux me reposer et partir de là.

Hofbauer, qui a terminé 15e au marathon de Boston en avril, a couru deux heures et 11 minutes pour terminer cinquième au classement général, remportant le titre national en tant que meilleur Canadien. Il a également remporté la course de Toronto en 2017 et 2019, où il a établi son record personnel de 2:09:51.

Yihunilign Adane d’Ethiopie, qui a remporté le marathon de Barcelone en mai, a été le grand vainqueur, traversant en 2:07:18

Rory Linkletter, de Calgary, qui s’est classé 20e aux championnats du monde il y a moins de deux mois, a été le deuxième Canadien, terminant septième au classement général (2:13:32). Lee Wesselius de River Glade, N.-B., un vétérinaire spécialisé dans les gros animaux, a terminé neuvième au classement général et troisième Canadien (2:16:51).

“C’était une bataille là-haut avec Trevor”, a déclaré Linkletter, dont la femme Jill et le jeune fils Jason étaient à la ligne d’arrivée.

Linkletter a poussé le rythme en deuxième demie et a devancé Hofbauer pour mener le peloton canadien sur environ deux kilomètres.

“Ça a été une longue année, nous savions que Toronto serait la cerise sur le gâteau, donc tout ce que j’ai accompli ici aujourd’hui serait un bonus quoi qu’il arrive”, a déclaré Linkletter.

Elmore a couru 2:25:14 pour remporter la couronne nationale féminine. L’athlète de 42 ans de Kelowna, en Colombie-Britannique, a terminé quatrième au classement général.

Antonina Kwambai du Kenya a été la gagnante du classement général féminin (2:23:20). Dayna Pidhoresky a terminé septième au classement général et deuxième Canadienne (2:30:58), tandis que Sasha Gollish était juste derrière elle, huitième et troisième Canadienne (2:31:40).

Elmore a ressuscité sa carrière de course après avoir participé aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004 au 1 500 mètres, puis est revenue aux Jeux 17 ans plus tard pour terminer neuvième du marathon olympique de Tokyo l’année dernière.

Elle avait le marathon de Toronto en ligne de mire dès 2012, mais est tombée enceinte de son premier de deux fils cette année-là.

“Je l’ai en quelque sorte mis au repos pendant un certain nombre d’années”, a déclaré Elmore. “Mais oui, c’était le premier marathon que je voulais faire.”

Elle avait battu le record canadien lors de sa deuxième course seulement sur la distance (2:24:50 au début de 2020), mais l’a vu tomber à Natasha Wodak, qui a couru 2:23:12 à Berlin le mois dernier.

Le grand gagnant dimanche était le directeur de course Alan Brookes et son équipe, car c’était la première fois que la course se déroulait en direct en trois ans, en raison de COVID-19. Une course virtuelle a eu lieu l’année dernière. Des foules d’une demi-douzaine de profondeur ont aligné le dernier tronçon jusqu’à la ligne d’arrivée.

“C’était génial de voir la communauté en pleine force”, a déclaré Gollish, un Torontois.

“Les fans étaient bruyants le long du parcours, donc beaucoup de plaisir là-bas, c’est génial après le verrouillage (COVID-19)”, a ajouté Hofbauer, portant un drapeau canadien comme une cape autour de ses épaules.

Elmore, qui espère courir pour le Canada aux Jeux olympiques de Paris en 2024, a déclaré qu’il y avait beaucoup de marathons internationaux d’automne parmi lesquels choisir, mais qu’elle ne pouvait pas laisser passer la chance de concourir chez elle.

« J’étais comme, je veux courir un marathon canadien. Je veux être avec mon peuple ici. Et j’ai six ou sept personnes que j’entraîne et qui courent aussi aujourd’hui, puis mon fils aîné (Charlie, qui a huit ans) est ici. C’était logique de venir ici », a-t-elle déclaré. “Faire le marathon chapiteau du Canada est une chose cool.”

Bien qu’Elmore et Hofbauer soient amis et s’entraînent souvent ensemble à Kelowna, elle sera son entraîneur lors de la prochaine saison de cross-country U Sports. Elmore est l’entraîneur de cross-country à UBC Okanagan.

Lorsqu’on lui a demandé à quoi s’attendre, Hofbauer a ri et a dit qu’il prévoyait beaucoup de bains chauds avec des sels d’Epsom pour apaiser ses muscles endoloris.

Quelque 22 000 coureurs – dont un marathonien portant une planche à repasser dans le but de battre un record du monde Guinness – ont participé à l’événement, qui comprenait un 5 km, un semi-marathon et un marathon. Le parcours rapide et plat du marathon de 42,195 kilomètres s’étendait d’abord vers l’ouest puis vers l’est le long de la rive du lac. Les lignes de départ et d’arrivée se trouvaient devant l’hôtel de ville de Toronto.

Lori Ewing, La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CanadaSports