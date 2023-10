Trevor Farley déclaré non pénalement responsable du meurtre de parents et de l’attaque d’un travailleur

WINNIPEG-

Une femme de Winnipeg qui a subi des blessures potentiellement mortelles après que son collègue l’a poignardée plus d’une douzaine de fois a déclaré à un juge qu’elle était hantée par l’attaque et qu’elle craignait d’être en public près de deux ans plus tard.

« Ma vie était si proche de se terminer ce jour-là », a lu Candyce Szkwarek dans la déclaration de la victime au tribunal mardi.

« J’ai un souvenir quotidien constant lorsque je me regarde dans le miroir et que je vois toutes ces cicatrices causées par les coups de couteau et les opérations chirurgicales. Elles me ramènent toutes à ce jour-là. »

Le juge Kenneth Champagne de la Cour du Banc du Roi a déclaré Trevor Farley non criminellement responsable du meurtre de ses parents de 73 ans et de l’attaque de Szkwarek. Farley avait plaidé non coupable du meurtre au premier degré de la mort de sa mère Judy Swain, du meurtre au deuxième degré de la mort de son père Stuart Farley et de la tentative de meurtre en poignardant Szkwarek.

L’avocat de Farley a déclaré que son client reconnaît avoir commis les attaques, et la défense et la Couronne ont convenu qu’il ne devrait pas être déclaré criminellement responsable en raison de maladie mentale.

Le tribunal a appris que Farley était « gravement touché par des symptômes psychotiques » au moment des attaques, notamment des hallucinations auditives qui l’ont amené à croire qu’il était un messie et des accès de paranoïa.

« En apparence, M. Farley menait une vie productive », a déclaré Champagne. « Derrière des portes closes, des inquiétudes ont été exprimées concernant sa santé mentale. »

Le tribunal a appris que Farley était détenu involontairement au Centre de réponse aux crises de Winnipeg lorsqu’il est parti le 27 octobre 2021 et s’est rendu chez son père dans le quartier du West End. Le personnel a appelé la police pour signaler que Farley était parti.

Farley a poignardé son père plus de 30 fois, a appris le tribunal. Il s’est ensuite rendu au domicile de sa mère, dans la municipalité rurale de Hanover, au sud de Winnipeg, et l’a poignardée à plusieurs reprises. La mère de Farley était au téléphone avec l’ex-épouse de son fils, qui a appelé la police. Des policiers se sont rendus au domicile de Swain pour vérifier son état de santé.

Farley s’est finalement rendu à l’hôpital général Seven Oaks à Winnipeg, où il avait travaillé comme infirmier. Peu de temps après son entrée à l’hôpital, Farley a vu Szkwarek, s’est approché d’elle et a commencé à la poignarder.

Les agents ont arrêté Farley peu de temps après.

« Ces actes violents et horribles ont eu lieu en moins de trois heures », a déclaré Champagne dans sa décision.

Depuis l’attaque, Szkwarek a subi plusieurs interventions chirurgicales et en a besoin davantage. Elle a été hospitalisée pendant quatre mois et n’a pas pu retourner travailler comme infirmière surveillante.

Szkwarek utilise partiellement son bras droit, mais dit qu’elle a toujours des difficultés à écrire, à taper à la machine et à effectuer les tâches ménagères. Elle ne peut plus participer à certaines de ses activités préférées, notamment le tricot et le crochet.

Sa fille, Jackie Motoch, a déclaré au tribunal que sa mère était une « âme gentille et douce » qui était fière de sa capacité à prendre soin des autres.

« Farley lui a enlevé cette indépendance », a déclaré Motoch dans sa déclaration de victime.

« Elle vit dans la peur tous les jours. »

Le tribunal a appris que 14 personnes avaient été témoins de l’attaque de Szkwarek.

Lori Schellenberg et Heloise Buhler ont déclaré au tribunal qu’on leur avait diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique après avoir été témoins de l’agression au couteau. Ils souffrent tous deux d’anxiété et ont dû s’absenter du travail.

Dans les jours qui ont précédé les attentats, la santé mentale de Farley s’est rapidement dégradée, a indiqué Champagne dans sa décision. Le tribunal a appris que Farley s’était rendu à plusieurs reprises au centre de crise et dans deux hôpitaux de Winnipeg. Certains membres du personnel ont remarqué qu’il était désorganisé dans ses pensées et semblaient croire qu’il était un prophète. Farley a reçu des antidépresseurs lors de sa visite dans un hôpital.

Des médecins indépendants ont examiné les antécédents familiaux, médicaux, éducatifs et professionnels de Farley et ont déterminé qu’il souffrait probablement de multiples troubles accompagnés de symptômes psychotiques au moment des attaques.

Lorsqu’une personne est déclarée non criminellement responsable d’une infraction, les commissions d’examen des problèmes de santé mentale provinciales ou territoriales déterminent s’il est sécuritaire pour cette personne d’être libérée dans la communauté et quelles libertés elle devrait avoir.

Les procureurs de la Couronne demandent au tribunal de désigner Farley comme accusé à haut risque, une décision à laquelle les avocats de Farley ne s’opposent pas.

Les personnes désignées à haut risque peuvent devoir rester plus longtemps dans des hôpitaux psychiatriques et avoir besoin de plus de sécurité. Ils peuvent également être autorisés à quitter un établissement uniquement pour des rendez-vous supervisés.

Quelques instants après la fin de la journée d’audience, Szkwarek a traversé la galerie jusqu’à l’endroit où était assise la famille de Farley. Elle tendit la main à l’un de ses frères et les deux s’embrassèrent.

« J’ai juste ressenti le besoin d’aller les réconforter et de leur dire que je n’ai rien contre eux », a-t-elle déclaré plus tard aux journalistes.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 17 octobre 2023.