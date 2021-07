Trevor Bauer vu pour la première fois depuis qu’il a été accusé d’avoir violé et battu une femme alors que les Dodgers « ne veulent plus le revoir »

TREVOR Bauer a été vu pour la première fois depuis qu’il a été accusé d’avoir violé et battu une femme après que ses coéquipiers des Dodgers « ne veulent plus le revoir ».

La star du baseball, 30 ans, a été vue devant une maison en Californie samedi – un jour après avoir comparu devant le tribunal pour une audience sur l’ordonnance d’interdiction temporaire de son accusateur.

Bauer – qui, selon certaines sources, conduit normalement une voiture de sport McLaren – a été vu en train de faire des courses dans un SUV Nissan Rouge.

Vêtu d’une casquette de baseball et d’un short Nike, Bauer a été photographié avec une femme qui serait sa mère Kathy.

Il avait comparu devant le tribunal vendredi vêtu d’un costume et a été emmené par son équipe sans être photographié.

Le LA Times rapporte qu’une « majorité » des coéquipiers de Bauer « ne veulent pas [him] de retour en toutes circonstances. » .

Bauer a comparu devant le tribunal pour contester la prolongation d’une ordonnance de protection demandée par une femme qui dit l’avoir étranglée au point où elle a perdu connaissance et l’a frappée lors de deux rapports sexuels plus tôt cette année.

ENQUÊTE DE POLICE

L’accusateur a déclaré que le lanceur des Dodgers « sans me demander ni me le dire à l’avance, il a enroulé mes cheveux autour de mon cou et m’a étranglé », révèlent des documents judiciaires obtenus par The Sun.

La femme a également déclaré que Bauer « a commencé à mettre ses doigts dans ma gorge de manière agressive » lors de l’agression présumée.

Les avocats de Bauer et de la femme – identifiée comme Mme Hill – ont déclaré vendredi qu’ils avaient l’intention d’appeler plusieurs témoins, dont le lanceur.

La juge Dianna Gould-Saltman a reporté le début de cette audience au 2 août.

Cela est arrivé après que l’avocat de Bauer, Shawn Holley, a déclaré qu’elle avait reçu la liste des témoins de la femme en retard et qu’elle n’avait pas eu le temps de se préparer.

La police de Pasadena, en Californie, enquête également sur les allégations d’éventuelles accusations criminelles.

‘TOUT CONSENSUEL’

Le juge a prolongé l’ordonnance d’interdiction temporaire empêchant Bauer d’entrer en contact avec la femme jusqu’à la fin de l’audience complète.

Les agents du lanceur, Jon Fetterolf, ont déclaré dans un communiqué que la brève relation du couple était « entièrement consensuelle ».

Fetterolf a déclaré: « M. Bauer a eu une relation sexuelle brève et totalement consensuelle initiée par [the accuser] à partir d’avril 2021.

« Nous avons des messages qui montrent [the accuser] demander à plusieurs reprises des relations sexuelles « dures » impliquant des demandes d’être « étouffé » et giflé au visage. »

METTRE EN CONGÉ

Fetterolf a déclaré que la femme avait « conduit deux fois de San Diego à la résidence de M. Bauer à Pasadena, en Californie, où elle a continué à lui dicter ce qu’elle voulait de lui sexuellement et il a fait ce qui lui était demandé ».

Il a ajouté : « Après chacune de ses deux seules rencontres avec M. Bauer, [the accuser] a passé la nuit et est reparti sans incident, continuant à envoyer des messages à M. Bauer avec des plaisanteries amicales et coquettes. »

Les représentants de Bauer ont également partagé des messages entre lui et son accusateur dans lesquels ils discutaient apparemment de relations sexuelles brutales.

La Major League Baseball a mis Bauer en congé payé le 2 juillet en vertu de la politique conjointe sur la violence domestique, les agressions sexuelles et la maltraitance des enfants.

Le congé a été prolongé jusqu’au 27 juillet et pourrait être prolongé davantage.

Bauer a accepté un contrat de 102 millions de dollars sur trois ans pour rejoindre les Dodgers de sa ville natale plus tôt cette année.

