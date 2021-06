Trevor Bauer fait l’objet d’une enquête pour agression d’une femme

LOS ANGELES – Le service de police de Pasadena (Californie) enquête sur une allégation selon laquelle le lanceur des Dodgers de Los Angeles Trevor Bauer a agressé une femme, a déclaré le lieutenant Carolyn Gordon à USA TODAY Sports mardi soir.

La femme a contacté le service de police au sujet de son allégation vers le 16 mai, selon Gordon, qui supervise l’enquête et a refusé de dire quand l’enquête devrait être terminée.

« Je ne veux pas faire pression sur l’enquêteur parce que je lui ai dit qu’il n’y avait pas de précipitation et de poursuivre son enquête à son rythme », a déclaré Gordon, faisant référence au détective chargé de l’affaire. «Et donc elle pourrait être terminée demain, elle pourrait être terminée le mois prochain. Mais il y a des informations qu’elle doit examiner. »

Bauer, le lauréat en titre du prix Cy Young de la Ligue nationale, a nié l’allégation par l’intermédiaire de son avocat, Jon Fetterolf, qui a indiqué que la femme avait déposé une ordonnance de protection contre Bauer.

« M. Bauer a eu une relation sexuelle brève et totalement consensuelle initiée par [the woman] à partir d’avril 2021 », a déclaré Fetterolf dans un communiqué. « Nous avons des messages qui montrent [the woman] demander à plusieurs reprises des relations sexuelles « dures » impliquant des demandes d’être « étouffé » et giflé au visage. »

Lors de leurs deux rencontres, la femme s’est rendue à la résidence de Bauer à Pasadena depuis San Diego, selon Fetterolf.

« … elle a continué à dicter ce qu’elle voulait de lui sexuellement et il a fait ce qu’on lui a demandé », a déclaré l’avocat de Bauer. « Après chacune de ses deux seules rencontres avec M. Bauer, [the woman] a passé la nuit et est parti sans incident, continuant à envoyer des messages à M. Bauer avec des plaisanteries amicales et coquettes.

« Dans les jours qui ont suivi leur deuxième et dernière rencontre, [the woman] a partagé des photos d’elle et a indiqué qu’elle avait consulté un médecin pour une commotion cérébrale. M. Bauer a répondu avec inquiétude et confusion, et [the woman] n’était ni en colère ni accusateur. »

Fetterolf a déclaré que Bauer et la femme n’avaient pas correspondu depuis plus d’un mois et ne s’étaient pas vus depuis plus de six semaines.

« Son fondement pour déposer une ordonnance de protection est inexistant, frauduleux et omet délibérément des faits clés, des informations et ses propres communications pertinentes », a déclaré Fetterolf. être réfutée dans toute la mesure de la loi.

Le lieutenant Gordon du département de police de Pasadena a déclaré qu’elle n’avait aucune information de première main sur une ordonnance de protection déposée contre Bauer et a déclaré qu’à sa connaissance, elle n’avait pas été déposée à Pasadena.

La Major League Baseball a déclaré qu’elle était au courant de l’accusation et qu’elle l’examinait, a rapporté le Los Angeles Times. Les Dodgers ont publié un communiqué mardi soir.

« Les Dodgers ont été informés des allégations contre Trevor Bauer en fin d’après-midi et ont immédiatement contacté la Major League Baseball, qui s’occupera de cette affaire », indique le communiqué. commentaire supplémentaire à ce moment. «