Trevor Bauer doit siéger jusqu’à ce que la MLB, les Dodgers puissent trouver le «bon résultat»

Bauer n’a pas été inculpé d’un crime mais fait face à des accusations d’agression sexuelle

Son équipe juridique a déclaré que les rencontres avec la femme étaient consensuelles

Le lanceur devait commencer à Washington dimanche mais a été mis en congé administratif

WASHINGTON – Ce sont les Dodgers de Los Angeles qui sont allés à l’encontre des souhaits de bon nombre de leurs fans et ont prodigué 102 millions de dollars à Trevor Bauer, qui à une époque plus ancienne était simplement connu comme un lanceur extrêmement en ligne avec un penchant pour la cyberintimidation associé à un côté de la misogynie .

Et ce sont les Dodgers de Los Angeles qui pourraient déterminer qu’il ne lancera plus jamais pour eux.

Combien vaut la dignité d’une franchise fière ? Ou le respect de dizaines de milliers de femmes dans leur base de fans ?

Bauer, le lanceur franc-tireur de 30 ans et lauréat en titre du prix Cy Young de la Ligue nationale, ne lancera pas pour les Dodgers ce week-end, ni la semaine prochaine, et peut-être pas avant de nombreux mois. Il n’a pas été inculpé d’un crime mais fait face à des accusations d’agression sexuelle portées par une femme de 27 ans de San Diego qui a obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire contre lui.

Vendredi, la transaction papier a été exécutée: la Major League Baseball a placé Bauer en congé administratif de sept jours, garantissant qu’une foule de fans le 4 juillet dans la capitale nationale ne verront pas leurs vacances souillées en payant de l’argent pour regarder un lanceur qui , a allégué son partenaire, l’a étranglée inconsciente avec ses propres cheveux, puis l’a violée par voie anale.

Bauer, par l’intermédiaire de son équipe juridique, a déclaré que tout ce qui s’était passé lors de leurs deux rencontres dans sa résidence de Pasadena était consensuel. Pourtant, le diagnostic de traumatisme crânien et facial de la femme, selon un examen hospitalier inclus dans sa demande d’ordonnance d’interdiction temporaire, va bien au-delà de tout ce qui ressemble à un consentement.

L’enquête n’est en aucun cas effectuée. Vendredi, la police de Pasadena a déclaré à USA TODAY Sports que son enquête sur l’affaire « est plus vaste que nous ne le pensions ». Stan Kasten, président et chef de la direction des Dodgers, a déclaré à USA TODAY Sports avant le match de vendredi au Nationals Park qu’il n’avait « pas encore été au courant de tous les faits ». Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore dans le domaine public et qui sont pertinentes.

« Donc, je dois vraiment attendre ; tout le monde doit attendre. Je suis très à l’aise avec la décision du baseball jusqu’à présent. Et voyons comment ça se passe après.

Kasten et le propriétaire Mark Walter, tous deux en ville pour le voyage des Dodgers à la Maison Blanche pour célébrer leur titre des World Series 2020, ont passé près d’une heure à discuter dans la pirogue vendredi, rejoints pendant un certain temps par le manager Dave Roberts, qui jusqu’à vendredi était le seul voix organisationnelle pour répondre des problèmes juridiques de leur droitier vedette.

La saga Bauer peut prendre plusieurs tournures, à la fois légalement et en ce qui concerne son éligibilité à la MLB. Le brain trust des Dodgers connaît bon nombre d’entre eux. Le partant de vendredi et héros de la Série mondiale 2020, Julio Urias, a purgé une suspension de 20 matchs en 2019 pour un incident avec sa petite amie qui a entraîné le report des poursuites pour un délit de batterie domestique.

Bien que Bauer n’ait pas été arrêté ni inculpé, les accusations portées contre lui sont bien plus graves ; de plus, les preuves suggèrent que tout ce qui n’est pas une abjuration totale de la part de la victime obligerait la MLB à le suspendre.

Pour l’instant, une date clé se profile: le 23 juillet, lorsqu’une audience devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles donnera à Bauer et à son équipe juridique une première chance de diffuser officiellement leur version des événements et potentiellement de faire lever l’ordonnance d’interdiction temporaire.

La politique de la MLB en matière de violence domestique a été promulguée il y a six ans, et les 13 incidents ayant entraîné des suspensions couvrent un spectre sinistre d’agressions physiques, d’abus verbaux et émotionnels et de coups de feu, les suspensions les plus flagrantes de 75 à 162 matchs. Aucune n’implique une agression sexuelle.

Bauer est accusé d’avoir commis une agression sexuelle. Avec les Dodgers exactement à mi-parcours de leur saison – 81 matchs – lorsque Bauer a été mis en congé administratif, il est difficile d’imaginer, à moins d’un revirement important, qu’il lance à nouveau cette saison.

Bien qu’il n’y ait actuellement aucun précédent pour un cas comme celui de Bauer, la gravité et le large éventail d’allégations obligeraient apparemment la MLB à imposer une discipline sévère. L’interdiction de 162 matchs de Sam Dyson pour la saison 2021 reste la plus longue pénalité infligée.

Une telle discipline dans le cas de Bauer le mettrait à l’écart jusqu’à cette époque, l’année prochaine, date à laquelle les Dodgers pourraient l’accueillir à nouveau.

Leurs fans – qui franchissent les portes avec 4 millions de personnes – pourraient ressentir différemment.

Avec un nouveau titre de World Series et six partants compétents en remorque, Bauer était un article de luxe cet hiver, un engagement à répondre aux mesures importantes prises par le rival de la division Padres. Le fait que les Dodgers aient à peine flanché devant le traitement médiocre de Bauer envers les femmes – du harcèlement en ligne d’un étudiant à ses règles de base pour, euh, les fréquentations – ne convenait pas à une partie importante de leur base de fans.

Le malaise est devenu palpable lorsque Roberts s’est reporté à la MLB sur la question de Bauer; Certes, il y a un processus de ligue impliqué, mais s’il était désagréable d’avoir Bauer avec une ordonnance d’interdiction temporaire contre lui et l’enquête policière active semblait être une simple paperasserie pour l’organisation.

« J’ai entendu des fans, des collègues, du personnel de l’organisation, des membres de la famille, qui ont des opinions », a déclaré Kasten vendredi. « Les opinions de chacun sont valables et importantes pour moi. Et je pense que le respect de ce processus est le meilleur moyen d’obtenir le bon résultat.

Ne vous y trompez pas : ce processus va prendre un certain temps. Les enquêtes de la police et de la MLB dureront probablement des semaines, voire des mois; Le congé administratif de Bauer peut finir par être renouvelé plusieurs fois, sous réserve de l’accord de la ligue et du syndicat.

Pourtant, à partir de là, sur la base des précédents et à moins de nouvelles informations contraires, le résultat approprié ressemblerait finalement à quelque chose comme une suspension d’un an. Cela coûterait aux Dodgers un bon lanceur dans leur offre répétée; cela leur permettrait également d’économiser environ 30 millions de dollars de salaire cette année et 2022.

Célèbre, Bauer a choisi de négocier un accord à plus court terme avec des retraits après chaque saison pour maximiser son par an. Il est difficile de l’imaginer se retirer d’un contrat à mi-parcours ou sortir d’une suspension pour violence domestique.

Une interdiction d’un an laisserait donc les Dodgers sur le crochet pour environ 48 millions de dollars au retour de Bauer – son salaire de 2023 plus la moitié de 2022.

Oh, les Dodgers devront le payer. Ils n’auraient tout simplement pas à le jouer.

Est-ce que près de 50 millions de dollars sont un prix trop élevé pour admettre une erreur, pour montrer à vos fans que vous vous souciez de vous, pour envoyer un message aux femmes que leur sécurité, leur bien-être et leur santé mentale sont valorisés ?

Revenez dans un an. D’ici là, nous aurons beaucoup de clarté sur la situation de Bauer – et la direction de la boussole morale du jeu.