Trevor Bauer des Dodgers voit sa suspension réduite de 324 à 194 matchs

La suspension de 324 matchs de Trevor Bauer pour avoir enfreint la politique conjointe de la ligue en matière de violence domestique, d’agression sexuelle et de maltraitance d’enfants a été réduite à 194 matchs par un panel d’arbitrage jeudi.

La suspension de Bauer reste la plus longue à être prononcée en vertu de cette politique depuis son entrée en vigueur en 2015.

Bauer sera réintégré vendredi et les Dodgers ont 14 jours pour décider de l’ajouter à la liste ou de le libérer. De plus, l’arbitre fixera son salaire pour les 50 premiers matchs.

L’appel de Bauer est intervenu immédiatement après que le commissaire Rob Manfred a annoncé sa punition le 29 avril, bien que l’audience proprement dite n’ait commencé que le 23 mai. Bauer a été mis en congé administratif pour la première fois en juillet 2021, après qu’une femme de San Diego l’ait accusé d’agression sexuelle rencontre qui a commencé comme consensuelle et, dit-elle, est devenue violente. Le Washington Post a rapporté des allégations similaires de deux autres femmes cet été. Bauer a nié tout acte répréhensible.

La décision était en grande partie entre les mains de l’arbitre neutre, Martin Scheinman, qui a été approuvé à la fois par l’Association des joueurs et la ligue. Les deux autres membres du panel étaient une personne nommée par la MLB et une autre par l’Association des joueurs.

Dans le cas de Bauer, Scheinman a été chargé de décider si la MLB avait une “juste raison” de suspendre Bauer pour 324 matchs, ce qui équivaut à deux saisons complètes, le double du record précédent pour un joueur qui a enfreint cette même politique. Le processus, selon des sources, impliquait plusieurs femmes témoignant contre la conduite de Bauer. Le processus d’appel, qui s’est déroulé quelques jours par mois selon les horaires des arbitres, s’est terminé par des plaidoiries finales au début du mois, ont indiqué des sources. L’athlétisme.

Bauer est actuellement sur la liste restreinte et n’a pas été payé pendant le déroulement du processus de règlement des griefs, bien que les matchs qu’il a manqués – après l’annonce initiale de Manfred – comptent pour son total de suspension.

En février, le bureau du procureur du comté de Los Angeles a refusé de porter plainte contre Bauer. La MLB peut imposer des sanctions aux joueurs dans le cadre de sa politique actuelle, même s’ils ne sont pas accusés ou reconnus coupables d’un crime.

Peu de temps après que la ligue a annoncé la punition initiale de Bauer, il a tweeté : « Dans les termes les plus forts possibles, je nie avoir commis toute violation de la politique de la ligue en matière de violence domestique et d’agression sexuelle. Je fais appel de cette action et je m’attends à l’emporter. Comme nous l’avons fait tout au long de ce processus, mes représentants et moi respectons la confidentialité de la procédure. »

Les Dodgers ont signé avec Bauer un contrat de 102 millions de dollars sur trois ans avant la saison 2021. Dans un communiqué publié après la suspension initiale, l’organisation a déclaré qu’elle « prend très au sérieux toutes les allégations de cette nature et ne tolère ni n’excuse aucun acte de violence domestique ou d’agression sexuelle. Nous avons pleinement coopéré à l’enquête de la MLB depuis son lancement, et nous soutenons pleinement la politique conjointe de la MLB en matière de violence domestique, d’agression sexuelle et d’abus envers les enfants, ainsi que l’application de la politique par le commissaire. Nous comprenons que Trevor a le droit de faire appel de la décision du commissaire. »

