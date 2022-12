Trevor Bauer des Dodgers réintégré après une suspension réduite à 194 matchs

La MLB a réintégré le lanceur des Los Angeles Dodgers Trevor Bauer, avec effet immédiat. Bauer a purgé 144 des 324 matchs de sa suspension initiale.

Jeudi soir, la Major League Baseball a annoncé que la suspension de 324 matchs de Trevor Bauer avait été réduite à 196 matchs en appel. Bauer n’a purgé que 144 matchs de cette suspension, mais l’arbitre Martin Scheinman a statué qu’il était admissible à une réintégration, avec effet immédiat.

Pour compenser cette différence, Bauer sera payé à partir des 50 premiers matchs de la saison régulière.

Voici la déclaration de MLB :

“Aujourd’hui, l’arbitre neutre sélectionné par la MLB et la MLBPA a affirmé que Trevor Bauer avait violé la politique conjointe de la Ligue majeure de baseball en matière de violence domestique, d’agression sexuelle et de maltraitance d’enfants.

“Après un examen exhaustif des preuves disponibles, l’arbitre neutre a confirmé une suspension sans solde de 194 matchs. Dans le cadre de la décision, l’arbitre a effectivement réintégré M. Bauer immédiatement, avec une perte de salaire couvrant les 144 matchs pendant lesquels il a été suspendu au cours de la saison 2022. De plus, l’arbitre a suspendu le salaire de Bauer pour les 50 premiers matchs de la saison 2023 (soit la période couvrant le 30 mars 2023 au 23 mai 2023). Bien que nous estimions qu’une suspension plus longue était justifiée, la MLB respectera la décision de l’arbitre neutre, qui maintient la plus longue suspension active de joueur de baseball pour agression sexuelle ou violence domestique.

« Nous comprenons que ce processus a été difficile pour les témoins impliqués et nous les remercions pour leur participation. En raison des dispositions de confidentialité négociées collectivement du programme conjoint, nous ne sommes pas en mesure de fournir plus de détails pour le moment.

Les Dodgers de Los Angeles ont jusqu’au 6 janvier pour décider de garder Bauer ou de le libérer purement et simplement. S’ils le libèrent, ils mangeront son salaire d’environ 25 millions de dollars en 2023, et il pourrait signer avec n’importe quelle équipe des ligues majeures.

Bauer, bien sûr, n’a pas lancé depuis le 28 juin 2021, car il a été accusé d’agression et placé en congé administratif quelques jours plus tard. Une femme de 27 ans a déposé une ordonnance d’éloignement pour violence domestique dans laquelle elle alléguait que Bauer l’avait agressée lors de deux rencontres sexuelles en avril et mai de cette année-là, selon ESPN. La femme a accusé Bauer de l’avoir étouffée “inconsciente à plusieurs reprises, de l’avoir griffée et frappée à plusieurs reprises sur tout le corps, de l’avoir sodomisée sans son consentement et de lui avoir laissé des blessures qui justifiaient un voyage aux urgences après un rapport sexuel violent”.

Bauer et son avocat, Jon Fetterolf, ont catégoriquement nié les allégations et déclaré que les actes étaient consensuels. Dans un communiqué suivant la décision, les Dodgers ont déclaré: “Nous venons d’être informés de la décision de l’arbitre et nous commenterons dès que possible.”

