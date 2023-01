Trevor Bauer “déçu” par la décision des Dodgers de couper les ponts.

Vendredi soir, les Dodgers de Los Angeles ont publié une déclaration révélant qu’ils couperaient les liens avec Trevor Bauer à la suite d’allégations d’abus sexuels et physiques.

“Deux examens approfondis de toutes les preuves disponibles dans cette affaire – l’un par le commissaire Manfred et l’autre par un arbitre neutre – ont conclu que les actions de M. Bauer justifiaient la plus longue suspension de joueur actif de notre sport pour violation de cette politique”, les Dodgers. écrit dans leur déclaration. “Maintenant que ce processus est terminé, et après mûre réflexion, nous avons décidé qu’il ne ferait plus partie de notre organisation.”

Trevor Bauer a publié une déclaration après le retrait des Dodgers

Peu de temps après, Bauer a publié sa propre déclaration.

“Bien que nous n’ayons pas pu communiquer via le processus de congé administratif et d’arbitrage, ma place de représentant auprès de la direction des Dodgers immédiatement après la décision d’arbitrage”, a-t-il écrit. “Après deux semaines de conversations autour de mon retour dans l’organisation, j’ai rencontré hier la direction des Dodgers en Arizona qui m’a dit qu’ils voulaient que je revienne et que je lance pour l’équipe cette année. Bien que je sois déçu par la décision de l’organisation aujourd’hui, j’apprécie la richesse du soutien que j’ai reçu du club-house des Dodgers. Je souhaite le meilleur aux joueurs et j’ai hâte de concourir ailleurs.

Les Dodgers lui paieront 22,5 millions de dollars en 2023 et une équipe pourrait le récupérer pour seulement 720 000 dollars, bien que les rapports indiquent qu’aucune équipe n’était intéressée dans les deux semaines précédant l’annonce.