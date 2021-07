TREVOR Bauer aurait envoyé un texto à son accusateur pour lui dire qu’il « n’avait jamais voulu la voir souffrir » après l’avoir étouffée sans connaissance.

Le lanceur des LA Dodgers, 30 ans, fait l’objet d’une enquête par des flics à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait infligé « de graves douleurs physiques et émotionnelles » à la femme qu’il a rencontrée après l’avoir tagué dans une histoire Instagram.

Trevor Bauer aurait envoyé un texto à son accusateur pour lui dire qu’il ne voulait jamais la voir souffrir après l’avoir prétendument étouffée inconsciente Crédit : Getty

L’accusateur de Trevor Bauer dit que la star du baseball l’a violée et frappée à plusieurs reprises dans les parties génitales, selon des documents juridiques choquants Crédit : Conseil judiciaire de Californie

Les dossiers judiciaires obtenus par The Sun détaillent comment la femme, identifiée par ses avocats comme étant Mme Hill, a allégué que Bauer l’avait frappée au visage, au vagin et aux fesses. Hill a également allégué qu’il l’avait étranglée avec ses cheveux.

Au cours d’une deuxième agression présumée, elle a déclaré qu’elle s’était évanouie après avoir affirmé qu’il l’avait étranglée inconsciente.

Des SMS semblaient montrer que Bauer avait envoyé un message à Hill pour lui demander comment elle allait au lendemain de l’attaque présumée.

Bauer aurait déclaré: «Je me sens tellement mal que cela se soit produit. J’aimerais pouvoir être là avec toi à travers ça.

Un deuxième message disait : « Oui. Je le fais absolument. Je ne veux jamais te voir souffrir.

Des documents montrent également comment Bauer semble avoir envoyé un texto à Hill pour lui demander comment elle allait au lendemain de l’attaque présumée. Crédit : Conseil judiciaire de Californie

Dans des images troublantes, la femme, identifiée par ses avocats comme étant Mme Hill, peut être vue avec deux yeux noirs et des blessures visibles au visage Crédit : Conseil judiciaire de Californie

Cela survient alors que de nouveaux détails sur ses allégations contre le sportif sont apparus après qu’elle ait déposé une ordonnance d’interdiction de violence domestique deux jours plus tôt.

« J’ai accepté d’avoir des relations sexuelles consensuelles ; cependant, je n’ai pas accepté ou consenti à ce qu’il a fait ensuite », a expliqué Mme Hill dans une déclaration sous serment.

« Je n’ai pas accepté d’être agressé sexuellement. »

Le porte-parole de Bauer n’a fait aucun autre commentaire mais a fait référence à une déclaration publiée par son agent mardi.

La déclaration disait: « Toute allégation selon laquelle les rencontres du couple n’étaient pas consensuelles à 100% sont sans fondement, diffamatoires et seront réfutées dans toute la mesure de la loi. »

Les dossiers médicaux semblent montrer qu’elle a été hospitalisée pour des blessures, notamment un traumatisme crânien.

La star de la MLB Bauer a été nommée dans une litanie d’accusations qui sont passées de consensuelles à vicieuses, causant à la femme de 27 ans de San Diego qu’il a rencontré en ligne des yeux au beurre noir et diverses égratignures.

Lors de la première rencontre, la femme aurait conduit de San Diego à Los Angeles pour rencontrer Bauer.

Une fois qu’ils sont devenus intimes, la femme affirme que Bauer a utilisé ses cheveux pour l’étrangler jusqu’à ce qu’elle perde connaissance, selon des documents judiciaires.

C’est alors que la femme affirme que Bauer l’a « agressée sexuellement » en la sodomisant, la laissant saigner et luttant pour marcher.

Le couple a communiqué le lendemain matin avec Bauer qui l’aurait taquinée au sujet d’avoir mal et elle l’a informé qu’elle n’avait pas apprécié le temps passé ensemble, selon le rapport.

De nouveaux détails sur ses allégations contre Bauer sont apparus jeudi Crédit : Instagram/Trevor Bauer

Au cours de cette deuxième fois ensemble, la femme a accusé le lanceur de lui avoir donné plusieurs coups de poing à la tête et au vagin.

« Après m’avoir frappé plusieurs fois, il m’a ensuite retournée sur le ventre et a commencé à m’étouffer avec les cheveux », a-t-elle déclaré.

« J’ai encore perdu connaissance. »

Elle a déclaré: « C’était le premier coup de poing que j’ai ressenti, mais il est très possible que Trevor ait déjà frappé et gratté le côté droit de mon visage alors que j’étais inconscient.

« Trevor m’a ensuite frappé fort avec un poing fermé sur le côté gauche de ma mâchoire, le côté gauche de ma tête et les deux pommettes. Je m’en souviens très bien et c’était extrêmement surprenant et douloureux.

« J’étais absolument gelée et terrifiée. Je ne pouvais ni parler ni bouger. Après m’avoir donné plusieurs coups de poing, il m’a ensuite retourné sur le ventre et a commencé à m’étouffer avec les cheveux. J’ai de nouveau perdu connaissance.

« Il a ouvert mes jambes pour exposer mon vagin et a commencé à me frapper à plusieurs reprises dans le vagin. »

L’expérience, dit-elle, l’a laissée dans un état de tremblements et de sanglots – Bauer essayant prétendument de l’informer qu’elle était en sécurité.

La déclaration ajoute que c’est au cours de leur deuxième et dernière fois ensemble que la femme s’est rendue aux urgences et affirme avoir reçu un diagnostic de traumatisme crânien et d’agression par strangulation manuelle.

La femme semble avoir demandé l’aide de la police de Pasadena qui aurait organisé une opération d’infiltration pour enregistrer Bauer au téléphone.

Elle a déclaré: « ‘ J’avais peur de ce que Trevor ferait s’il l’apprenait. J’ai toujours peur que Trevor me trouve et me blesse pour être allé à l’hôpital. «

La femme aurait interrogé Bauer sur ses actions alors qu’elle perdait connaissance et le lanceur Dodger a déclaré qu’il lui avait frappé les fesses et qu’elle lui avait fait savoir qu’elle n’y avait pas consenti.

Bauer a ensuite changé de sujet, aurait écrit l’accusatrice dans sa déclaration.

L’agent de Bauer, Jon Fetterolf, a déclaré à TMZ mercredi: « M. Bauer a eu une relation sexuelle brève et totalement consensuelle initiée par [the accuser] à partir d’avril 2021.

« Nous avons des messages qui montrent [the accuser] demander à plusieurs reprises des relations sexuelles « dures » impliquant des demandes d’être « étouffé » et giflé au visage. »

L’avocat de la femme, Marc Garelick, a déclaré: « Notre objectif est d’empêcher M. Bauer de contacter notre client de quelque manière que ce soit.

« [We] a demandé et obtenu une ordonnance de protection de la Cour contre M. Trevor Bauer, en vertu de la loi sur la prévention de la violence domestique. »

Les Dodgers ont déclaré dans un communiqué qu’ils prenaient « toute allégation de cette nature au sérieux » Crédit : AP

Garelick a ajouté: « L’ordre est le résultat d’une agression récente qui a eu lieu aux mains de M. Bauer où Mme Hill a subi de graves douleurs physiques et émotionnelles.

« Nous prévoyons qu’il y aura des poursuites pénales contre M. Bauer, et nous espérons que les forces de l’ordre prendront au sérieux les allégations et le cas de notre client. »

Fetterolf a déclaré que la femme, nommée par ses avocats Mme Hill, avait « conduit deux fois de San Diego à la résidence de M. Bauer à Pasadena, en Californie, où elle a continué à lui dicter ce qu’elle voulait sexuellement de lui et il a fait ce qui lui a été demandé ».

Il a ajouté : « Après chacune de ses deux seules rencontres avec M. Bauer, [the accuser] a passé la nuit et est parti sans incident, continuant à envoyer des messages à M. Bauer avec des plaisanteries amicales et coquettes.

« Dans les jours qui ont suivi leur deuxième et dernière rencontre, [the accuser] a partagé des photos d’elle et a indiqué qu’elle avait consulté un médecin pour une commotion cérébrale.

« M. Bauer a répondu avec inquiétude et confusion, et [the accuser] n’était ni en colère ni accusateur. »

Fetterolf a déclaré que Bauer et sa victime présumée « n’ont pas correspondu depuis plus d’un mois et ne se sont pas vus depuis plus de six semaines ».

La femme a obtenu une injonction temporaire contre le vainqueur de Cy Young et la police de Pasadena enquêterait.

Le lieutenant Bill Grisafe a déclaré: « C’est une enquête active. » Aucune accusation n’a été signalée.

Fetterolf a ajouté : « Sa base pour déposer une ordonnance de protection est inexistante, frauduleuse et omet délibérément des faits clés, des informations et ses propres communications pertinentes.

« Toutes les allégations selon lesquelles les rencontres du couple n’étaient pas consensuelles à 100% sont sans fondement, diffamatoires et seront réfutées dans toute la mesure de la loi. »

Les Dodgers ont déclaré dans un communiqué qu’ils prenaient « toute allégation de cette nature au sérieux ».