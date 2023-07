Trevon Diggs aurait accepté une prolongation de 5 ans et 97 millions de dollars avec les Cowboys

Le Cowboys gardent l’un de leurs meilleurs joueurs défensifs – et pendant longtemps.

Trévon Diggs a accepté une prolongation de cinq ans de 97 millions de dollars avec l’équipe, a rapporté mardi NFL Media. Diggs recevrait une prime de signature de 21,25 millions de dollars et des incitations qui pourraient lui rapporter jusqu’à 104 millions de dollars.

Le joueur de 24 ans est l’un des meilleurs faucons de la ligue depuis que les Cowboys l’ont repêché en 2020. Diggs a enregistré 17 interceptions au cours des trois premières saisons de sa carrière, dont 11 lors de la saison 2021. Il a obtenu un clin d’œil All-Pro cette saison pour son jeu et a fait le Pro Bowl au cours des deux dernières saisons.

Diggs entamait la dernière année de son contrat de recrue.

Pour les Cowboys, conclure l’accord de Diggs à la veille de leur premier entraînement au camp d’entraînement n’est qu’une des nombreuses tâches dont ils doivent s’occuper. Zack Martin n’était pas sur le vol de l’équipe vers le camp d’entraînement à Oxnard, en Californie. car il espère une augmentation de salaire. Agneau CeeDee et Terence Steele sont également en négociations d’extension avec l’équipe. L’équipe pourrait également envisager d’étendre Dak Prescott Le contrat de , qui porte un plafond de 59,4 millions de dollars atteint l’année prochaine, après quoi il expire.

