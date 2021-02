Trésor viking enterré datant de 950 après JC trouvé à l’île de Man

Avez-vous entendu parler de ces contes de découverte du trésor dans votre enfance? Et s’ils se réalisaient dans la vraie vie?

C’est en quelque sorte ce qui s’est passé sur l’île de Man. L’île s’est avérée être une maison d’anciens objets vikings. Un détecteur de métaux a découvert ce précieux trésor comprenant un anneau de bras en or et une énorme broche en argent qui a été enterrée il y a 1000 ans.

Ces objets extrêmement rares, enterrés vers 950 après JC, sont maintenant déclarés «trésor» par la coroner of Inquests de l’île Jayne Hughes. On dit que les objets ont une importance internationale et, par conséquent, ils seront bientôt disponibles pour le grand public au Musée Manx à Douglas.

Tout a commencé lorsque Kath Giles, détective de métaux et policière à la retraite, a découvert ces précieuses pièces en décembre 2020. Elle a immédiatement su que c’était « quelque chose de très spécial » lorsqu’elle est tombée sur eux sur des terres agricoles privées dans le nord de l’île.

Décrivant sa joie et sa découverte, Kath était quoté par Courrier quotidien, « Je suis ravi d’avoir trouvé des artefacts qui sont non seulement si importants, mais aussi si beaux! » Elle a ajouté: «Je savais que j’avais trouvé quelque chose de très spécial en éloignant le sol de l’une des bornes de la broche, mais j’ai ensuite trouvé des parties de la broche, du cerceau et en dessous, le magnifique anneau de bras en or.

Pendant ce temps, la conservatrice de l’archéologie du patrimoine national de Manx, Allison Fox, a confirmé les résultats et a déclaré qu’ils avaient examiné le terrain pour s’assurer qu’aucun autre objet ne soit laissé pour compte.

Appelée la broche « chardon de type boule », elle est considérée comme unique en son genre depuis des générations. Le design délicat autour de ces objets raconte également la richesse de la personne qui les possédait. Ce n’est pas la première fois que l’île de Man accueille d’anciennes découvertes. Auparavant aussi, quelques objets de l’époque viking ont été découverts ici.