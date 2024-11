Trésor englouti : un diplômé de McMaster retrouve une bague perdue dans l’océan il y a 47 ans

Morgan Perigo 1965 ne s’attendait jamais à revoir sa bague de remise des diplômes de McMaster après l’avoir perdue dans l’océan au large de la Barbade en 1977. (Images fournies avec l’aimable autorisation de Morgan Perigo).

Pour appeler le 83 de Morgan Perigord Un cadeau d’anniversaire inattendu est un euphémisme.

La veille de son anniversaire, le diplômé de McMaster a ouvert une boîte qui lui avait été expédiée par FedEx. À l’intérieur se trouvait sa bague de remise de diplôme, qu’il avait perdue dans l’océan au large de la Barbade 47 ans plus tôt.

Ces retrouvailles qui ont duré plusieurs décennies ont eu lieu grâce à l’œil vif d’un apnéiste professionnel de la Barbade et d’un ancien officier de McMaster qui ont réussi à rassembler les pièces d’un puzzle pour rendre la bague à son propriétaire légitime.

Perigo ne s’attendait jamais à revoir l’anneau après qu’il soit tombé dans l’océan lors d’un voyage à la Barbade en 1977 avec sa femme et ses deux jeunes fils.

« Un jour, j’ai emmené mon plus jeune fils et j’ai pataugé dans l’océan. Il a été renversé par une vague, alors j’ai tendu la main pour l’attraper. Il m’a tiré sur la main et ma bague Mac Alumni s’est détachée », se souvient Perigo dans un e-mail.

«Nous l’avons cherché, mais sans succès.»

L’anneau, qui marquait l’obtention du diplôme de Perigo à la Faculté des sciences en 1965, a probablement rebondi sur le fond de l’océan pendant des années jusqu’à ce qu’il soit découvert par Alex Davis, un apnéiste professionnel qui utilisait son nouveau bateau. –acquis un détecteur de métaux sous-marin.

Dans l’espoir de rendre la bague à son propriétaire, il a contacté McMaster et lui a partagé des photos de sa trouvaille spéciale.

«J’ai trouvé une chevalière de l’Université McMaster avec trois initiales à l’intérieur», a-t-il écrit. « Je l’ai trouvé ce matin en détectant des métaux à la Barbade et je pense qu’il a été perdu depuis un certain temps. »

Son e-mail est parvenu à l’ancienne officier Laura Escalante, qui a entrepris de résoudre le mystère avec seulement deux indices, tous deux gravés sur la bague légèrement ternie : l’année 1965 et les initiales FMP.

Sa quête l’a finalement conduite chez Frederick Morgan Perigo, étudiant en mathématiques.

Joint par email, Perigo a confirmé que la bague lui appartenait.

« C’est une nouvelle incroyable », a-t-il répondu.

Escalante s’est ensuite mis au travail pour relier Perigo et Davis et aider à coordonner le retour du ring. Elle considère qu’il s’agit de l’un des moments les plus heureux de sa carrière et affirme que l’histoire a touché le cœur du personnel des anciens de McMaster.

Perigo, désormais retrouvé sa bague perdue depuis longtemps, est reconnaissant envers Davis et Escalante. « Quel merveilleux cadeau inattendu pour le 83e anniversaire. »