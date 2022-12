“Très triste” Macron félicite l’Argentine pour sa victoire en Coupe du monde

LUSAIL, Qatar (AP) — Découragé mais toujours fier de l’équipe de France pour la Coupe du monde, le président français Emmanuel Macron a félicité l’Argentine et les Argentins pour leur victoire lors de la finale de dimanche.

“Nous sommes d’abord très tristes, très déçus”, a déclaré Macron aux journalistes au Qatar.

Il a cherché à consoler Kylian Mbappe et d’autres joueurs français dans les vestiaires, et a dit qu’il leur avait dit qu ‘”ils nous ont tous rendus immensément fiers et nous ont tous fait trembler d’excitation”.

Il a salué la performance “extraordinaire” de Mbappe et a souligné qu’il n’avait que 24 ans et qu’il avait déjà eu la rare expérience de jouer dans deux finales de Coupe du monde.

“Bravo à l’Argentine, aux joueurs argentins et à leur peuple”, a déclaré Macron après avoir raconté ses émotions en regardant le match.

Macron a déclaré que les joueurs français devraient rentrer en France lundi et défiler sur les Champs-Elysées à Paris malgré la défaite. Macron rendra visite aux troupes françaises stationnées à l’étranger pour les vacances.

