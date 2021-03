«  Très triste  »: au moins 13 morts après qu’un camion a percuté un SUV transportant 25 près de la frontière américano-mexicaine

HOLTVILLE, Californie – Au moins 13 personnes sont mortes après qu’un SUV rempli de dizaines de passagers est entré en collision avec un semi-remorque près de la frontière américano-mexicaine mardi, selon des responsables de la California Highway Patrol.

Le chef de la division de patrouille routière de Californie, Omar Watson, a déclaré que l’accident avait impliqué une grosse plate-forme transportant deux remorques et une expédition Ford transportant 25 personnes. La grosse plate-forme s’est écrasée sur le côté du SUV avant 6h15 PST à l’intersection de la State Route 115 et de Norrish Road près de Holtville, à environ 50 miles à l’ouest de l’Arizona et à 10 miles au nord de la frontière.

On ne sait pas qui a causé l’accident ou si le conducteur du SUV s’est arrêté pour un panneau d’arrêt à l’intersection. Les forces de l’ordre ont passé la journée à enquêter sur les lieux.

« Il serait prématuré pour moi de spéculer ou de discuter de la cause de cette collision. Ce que nous devons garder à l’esprit, c’est que 13 personnes sont mortes dans cet accident », a déclaré Watson. « C’est une situation très triste. »

Douze personnes sont mortes sur les lieux, y compris le conducteur du SUV, et une est décédée à l’hôpital, a déclaré Watson. Il y avait des enfants dans le SUV, mais aucun d’entre eux n’est mort, a-t-il dit. L’âge des personnes impliquées dans l’accident varie de 15 à 53 ans.

L’ancien modèle Ford Expedition ne devrait accueillir que six personnes, ce qui signifie que près de 20 passagers supplémentaires se trouvaient à l’intérieur de manière non sécurisée au moment de l’accident, a-t-il déclaré.

« De toute évidence, ce véhicule n’est pas destiné à autant de personnes. Il est malheureux que ce nombre de personnes ait été embarqué dans ce véhicule », a déclaré Watson.

Le conducteur du SUV était un homme de 22 ans de Mexicali, une ville du nord du Mexique qui longe la frontière américaine près de la région d’El Centro en Californie, selon l’agent du CHP Jake Sanchez.

Sept patients ont été emmenés au centre médical régional d’El Centro, où une personne est décédée, a déclaré mardi la directrice générale des urgences Judy Cruz dans une vidéo Facebook Live. L’hôpital a appelé à un soutien aérien pour transporter plusieurs patients vers d’autres installations, a-t-elle déclaré. Quelques patients ont été emmenés à l’hôpital Pioneers Memorial de Brawley, en Californie, a déclaré Cruz. Plusieurs autres ont été transportés par avion au centre de traumatologie du Desert Regional Medical Center à Palm Springs, en Californie.

En fin d’après-midi, heure locale, un patient avait été libéré de l’un des hôpitaux, a déclaré Watson.

Le conducteur de la grande plate-forme a subi des blessures modérées et faisait partie des patients emmenés au centre médical régional du désert, a déclaré Watson.

« Les patients traversent bien sûr une période difficile comme vous pouvez l’imaginer », a déclaré le Dr Adolphe Edward, directeur général du Centre médical régional El Centro. « C’est un accident majeur. Nous nous occupons d’eux dans le service des urgences. »

La California Highway Patrol a travaillé avec le consulat mexicainpour « déterminer qui était exactement dans le véhicule », a déclaré Watson. Il a dit que «ce qui est important pour moi, c’est de s’assurer que les familles sont avisées et que nous faisons une enquête approfondie afin de savoir quelle était la cause de la collision».

Il a dit que les enquêteurs w

fornia, a déclaré le porte-parole de l’hôpital Todd Burke. Trois étaient en soins intensifs.

Nous cherchons encore à comprendre pourquoi plus de deux douzaines de personnes étaient entassées dans le véhicule, d’où elles venaient et où elles allaient. Alors que les forces de l’ordre enquêtaient toujours sur les causes de l’accident, la météo n’a pas joué un rôle, a déclaré Watson.

Watson a ajouté qu’ils avaient trouvé des pièces d’identité pour certains des passagers du véhicule, mais qu’ils ne diraient pas s’ils étaient tous citoyens américains.

Watson a déclaré que les sièges manquaient dans le SUV et que les seuls encore dans le véhicule au moment de l’accident étaient le siège du conducteur et le siège du passager avant.

« Je ne sais pas s’ils ont été découpés ou enlevés, mais ils n’étaient pas dans le véhicule », a déclaré Watson à propos des sièges arrière du SUV.

Plusieurs passagers ont été éjectés du SUV dans l’accident, tandis que plusieurs blessés ont pu se retirer de l’épave, a déclaré Watson. D’autres étaient encore pris au piège lorsque les forces de l’ordre sont arrivées et ont été libérées avec leur aide.

« C’était une scène assez chaotique », a déclaré Watson, ajoutant plus tard que « tout le monde dans le véhicule a été blessé dans une certaine mesure. »

L’autoroute est une route très fréquentée et elle devrait être fermée toute la journée, a déclaré Watson.L’épave se trouvait à une intersection dans une zone de terres agricoles pour la plupart non développée, et les résidents des communautés voisines se sont aventurés sur le site mardi après-midi.

Macario Mora, un porte-parole des douanes et de la protection des frontières à Yuma et El Centro, a déclaré que la patrouille frontalière aidait d’autres forces de l’ordre lors de l’accident. Il a déclaré que le statut d’immigration de ceux qui se trouvaient dans le SUV était inconnu et faisait l’objet d’une enquête.

Les autorités travaillent avec le consulat mexicain pour identifier les victimes.

«C’était un nombre inhabituel de personnes dans un SUV, mais nous ne savons pas qui ils étaient», a déclaré Mora, ajoutant qu’ils auraient pu être des travailleurs agricoles.

Une récolte est en cours dans la région, où les ouvriers agricoles récolteront la majeure partie de la laitue d’hiver et des autres légumes-feuilles consommés aux États-Unis.

Mora a déclaré à USA TODAY que le CBP était sur les lieux pour aider les agents enquêtant sur l’accident et que l’agence n’était pas impliquée dans ce qui a conduit à l’accident. « Ce n’était pas une poursuite de la patrouille frontalière », a déclaré Watson.

Alors que les autorités enquêtaient sur l’accident, Hugo Castro, 49 ans, a placé au moins 20 croix sur les lieux pour les victimes.

Il a dit qu’il n’en connaissait aucun et qu’il n’était pas au courant des collisions précédentes à l’intersection. Il a placé les croix, a-t-il dit, pour sensibiliser le public aux droits d’immigration et à la réforme.

«Je sais que ce sont des êtres humains qui méritent une meilleure opportunité», a déclaré Castro. «Les êtres humains ne devraient pas mourir pour avoir essayé d’être avec leurs proches.»

Les images d’archives de Google Maps montrent au moins une croix à la même intersection. Au moins deux autres accidents mortels se sont produits au même endroit, selon le Transportation Injury Mapping System de l’Université de Californie à Berkeley.

Contributions: Emily LeCoz et Janet Loehrke, USA AUJOURD’HUI; Presse associée

Colin Atagi a rapporté de Holtville pour The Desert Sun. Grace Hauck a rapporté de Chicago pour USA TODAY. Christal Hayes a rapporté de Washington, DC pour USA TODAY.