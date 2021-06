Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a reconnu mardi que certaines pressions inflationnistes sont plus fortes et plus persistantes qu’il ne l’avait prévu, bien qu’elles ne soient toujours pas à la hauteur de certains des pires épisodes que les États-Unis aient connus historiquement.

Interrogé par un panel spécial de la Chambre, le dirigeant de la banque centrale a continué d’attribuer la majeure partie de la récente flambée de l’inflation à des facteurs étroitement liés à la réouverture économique.

Parmi eux, Powell a cité les billets d’avion, les prix des hôtels et le bois d’œuvre ainsi qu’une demande généralement croissante des consommateurs, qui a gonflé une économie qui, il y a un an, était confrontée à d’importantes restrictions imposées par le gouvernement au début de Covid-19.

Ces facteurs, a-t-il dit, devraient « se résoudre d’eux-mêmes » dans les mois à venir.

« Ils ne parlent pas d’une économie globalement tendue et du genre de choses qui ont conduit à une inflation plus élevée au fil du temps », a-t-il déclaré au sous-comité de la Chambre sur la crise des coronavirus. Le témoignage mandaté de Powell a fourni une mise à jour économique et a couvert les outils liés à la pandémie que le Congrès a donnés à la Fed pendant la crise.

« Je dirai que ces effets ont été plus importants que prévu et qu’ils pourraient s’avérer plus persistants que prévu », a-t-il ajouté. « Mais les données entrantes sont très cohérentes avec l’idée que ce sont des facteurs qui s’atténueront avec le temps, et l’inflation diminuera ensuite vers nos objectifs et nous surveillerons cela de près. »

L’inflation globale des prix a augmenté de 5% en glissement annuel en mai, la plus élevée en près de 13 ans au milieu d’une flambée des prix des voitures d’occasion et d’une multitude d’autres biens qui ont vu la demande augmenter alors que les restrictions se sont assouplies.

La dernière mise à jour sur l’indicateur d’inflation préféré de la Fed, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base, arrive vendredi. L’estimation du Dow Jones fait état d’une augmentation de 3,4% d’une année sur l’autre en mai, supérieure aux 3,1% d’avril. Si cette estimation est correcte, ce serait la lecture la plus élevée depuis avril 1992.