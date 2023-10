Une nouvelle règle de la Food and Drug Administration (FDA) visant à protéger les Noirs américains pourrait se retourner contre le président Joe Biden.

La FDA a envoyé la semaine dernière à la Maison Blanche le projet final d’interdiction des cigarettes mentholées et des cigares aromatisés, dernière étape réglementaire d’un processus qui a débuté en avril 2022. nuire Les noirs américains et l’interdiction pourraient sauver des dizaines de vies au sein de ce groupe démographique, affirment les experts de la santé. Entre 1980 et 2018, 40 % des décès supplémentaires dus au tabagisme de cigarettes mentholées concernaient des Américains noirs, et les Américains noirs fument des menthols à un taux presque trois fois supérieur à celui des Blancs. selon à la FDA.

Sain ou pas, aller de l’avant avec la règle pourrait coûter à Biden un certain nombre de votes noirs lors de l’élection présidentielle de 2024, ont déclaré des professionnels retraités de l’application des lois et des stratèges du GOP au Daily Caller. Certains se sont même demandé pourquoi l’administration envisagerait une telle proposition à un moment où le favori républicain Donald Trump est en forte hausse dans les sondages et où la cote de popularité de Biden est en chute libre.

“L’interdiction pourrait potentiellement créer des problèmes politiques pour Biden”, a déclaré Mark R. Weaver, consultant du GOP, au Daily Caller. « Les électeurs noirs constituent le groupe le plus important du Parti démocrate, les femmes noires étant plus fidèles aux démocrates que les hommes noirs. Les études que j’ai vues suggèrent que, parmi les membres de la communauté noire qui fument, en particulier des cigarettes mentholées, cela penche fortement en faveur des hommes. Ainsi, dans la mesure où les hommes noirs se sont montrés moins fidèles aux démocrates que les femmes noires, toute question qui les concerne plus particulièrement pourrait les amener à être moins enthousiastes à l’égard de la réélection de Joe Biden.»

Lors de l’élection présidentielle de 2020, les électeurs noirs ont soutenu Biden à 92 % contre 8 %, selon au Centre de recherche Pew. Mais avant les élections de 2024, la base électorale n’est pas aussi enthousiasmée par Biden : en mai, seulement 58 % des adultes noirs approuvaient le président, contre un taux de neuf sur dix lors de son entrée en fonction. selon au Centre de recherche sur les affaires publiques Associated Press-NORC.

PSAKI : L’interdiction des cigarettes mentholées « réduira considérablement les disparités en matière de santé liées au tabac ». pic.twitter.com/iQY32u7wbp – Mairie.com (@townhallcom) 28 avril 2022

Lorsque la règle a été introduite pour la première fois en avril 2022, un sondage rapporté par le Washington Free Beacon montré que l’interdiction était largement impopulaire dans les États clés tels que la Géorgie, la Caroline du Nord et le Nevada.

« Les électeurs noirs ont massivement soutenu Joe Biden en 2020, mais les sondages montrent qu’ils ne sont pas aussi enthousiastes à l’idée de le soutenir en 2024 », a déclaré un stratège national républicain au Daily Caller. « Les données montrent que les cigarettes mentholées sont majoritairement préférées par les fumeurs noirs, certains peuvent donc percevoir cette interdiction comme une attaque injuste à leur encontre. À l’heure où les sondages montrent que Biden se trouve dans une course incroyablement serrée, je suis surpris qu’il prenne le risque de contrarier un public aussi important en interdisant les cigarettes mentholées.»

Avant d’introduire l’interdiction, la commissaire par intérim de la FDA, Janet Woodcock, a noté en 2021 qu’une telle interdiction règle « s’attaquerait aux disparités en matière de santé vécues par les communautés de couleur, les populations à faible revenu et les personnes LGBTQ+, qui sont toutes beaucoup plus susceptibles de consommer ces produits du tabac ». La proposition initiale d’interdiction de l’administration Biden utilisait des euphémismes pour indiquer qu’elle cherchait à égaliser les résultats en matière de santé entre les groupes raciaux, notant qu’une telle règle « réduirait les disparités en matière de santé liées au tabac et ferait progresser l’équité en matière de santé ».

Instantanément, la proposition a divisé les dirigeants de la communauté noire, dont certains ont qualifié la règle de raciste. Révérend Al Sharpton argumenté qu’une interdiction aurait des « conséquences inattendues » et donnerait aux forces de l’ordre une autre raison de cibler les Noirs américains. Le représentant démocrate de Virginie, Donald McEachin, a déclaré que l’interdiction « aurait un impact disproportionné sur les Afro-Américains » tout en ayant « des implications économiques et pénales ».

Tout en exprimant des inquiétudes similaires quant au fait que l’interdiction pourrait augmenter les taux de criminalité et d’incarcération, le major Neill Franklin, un ancien combattant à la retraite de la police de l’État du Maryland et du département de police de Baltimore, a déclaré au Daily Caller que la politique n’est pas populaire parmi les adultes noirs et que cette décision pourrait faire perdre à Biden une partie du soutien de la communauté en raison du sentiment de condescendance.

« La communauté noire et la communauté latino, je pense [the Biden-Harris campaign] “Nous courons le risque de perdre des voix à partir de là parce que je pense que ce dont il s’agit principalement, c’est un scénario similaire à celui du projet de loi sur la criminalité des années 1980, et cela sans prêter attention à ce qui peut potentiellement arriver”, a déclaré Franklin au Daily Caller.

« Ce sont des adultes, des adultes noirs, qui ne sont pas satisfaits de cette politique. Pourquoi leur enlevez-vous la possibilité de consommer des cigarettes mentholées ? Il est clair que cela se concentre sur la communauté noire et que ce sont des adultes qui connaissent les dangers du tabagisme, mais pourtant, pourquoi le gouvernement essaie-t-il d’être leur parent ?

Le chef adjoint Wayne Harris, un ancien combattant à la retraite du département de police de Rochester, a ajouté que l’interdiction constituerait un changement « très, très important » pour la communauté noire et que si elle est associée à un parti ou à un mouvement politique, elle pourrait avoir des conséquences politiques. conséquences. (EN RELATION : La cote d’approbation de Biden parmi les démocrates chute de 11 points, au plus bas de sa présidence)

Les agents politiques sont prêts à diffuser des publicités attaquant Biden pour l’interdiction s’il la met en œuvre, Fox News signalé. L’interdiction, ont déclaré certains politiciens au média, est « truffée de contradictions et de priorités mal placées » tout en punissant également les adultes qui peuvent prendre des décisions par eux-mêmes.

“Cette administration est divisée en deux sur un tas de choses différentes”, a déclaré au Daily Caller Mike McKenna, consultant du GOP et président de MWR Strategies. «Certaines personnes pensent probablement ‘hé, faisons-le pendant que tout ce chaos continue.’ Mais je suis sûr que les politiciens se demandent : « Pourquoi devrions-nous ajouter une brique supplémentaire à ce wagon ? Les choses grincent déjà. Vous parlez d’un président en exercice qui siège à environ 40 à 38 % de faveur ? »

La FDA et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Daily Caller.