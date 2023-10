De jeunes membres du parti démocrate menacent de refuser leur vote au président Joe Biden avant les élections de 2024 en raison de son soutien à Israël pendant sa guerre contre l’organisation terroriste Hamas, selon le New York Times (NYT).

Depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, Biden a promis le soutien des États-Unis au pays, utilisant même un discours dans le Bureau Ovale pour introduire un programme d’aide qui enverrait des fonds à Israël. Le soutien indéfectible de Biden à Israël pourrait lui coûter des voix lors de la prochaine élection présidentielle parmi les jeunes Américains qui pensent que le président devrait avoir plus de sympathie pour la cause palestinienne, selon au New York Times. (EN RELATION : Biden dit que ce serait une « grosse erreur » pour Israël d’occuper Gaza, le Hamas ne représente pas les Palestiniens)

« Je me sens très trahie par Biden », a déclaré au New York Times Angela Balya, une jeune femme de 28 ans qui participait à une manifestation pro-palestinienne à Manhattan. “Je ne voterai certainement plus pour lui.”

Le Sunrise Movement, un groupe de militants pour le climat qui a travaillé pour obtenir du soutien pour la campagne présidentielle de Biden en 2020, « soulève des questions » quant à savoir si l’organisation et d’autres jeunes électeurs soutiendront le président dans sa candidature à la réélection, a déclaré le directeur politique du groupe au New York Times.

“Si le Parti démocrate et le président Biden continuent d’envoyer des armes et un soutien militaire à Israël, ils menacent de perdre notre génération, et c’est un choix très dangereux à faire avant une année électorale critique”, a déclaré Michele Weindling, directrice politique du Mouvement Sunrise. a déclaré au point de vente.

Lors du voyage de Biden en Israël, il a déclaré au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu’il « voulait venir personnellement » en Israël pour souligner son soutien au pays, ajoutant que les Américains étaient en deuil avec le pays et très inquiets de la guerre. Le président a annoncé en Israël que les États-Unis allaient accorder 100 millions de dollars d’aide humanitaire à Gaza et à la Cisjordanie.

Les musulmans de gauche et les Arabes américains reculent également dans leur soutien à Biden en raison de sa position pro-israélienne. Les Arabes américains et les dirigeants musulmans affirment que les membres de leurs communautés estiment que le président les a « trahis » parce qu’il n’a pas suffisamment soutenu le peuple palestinien.

« Le président Biden a montré aux gens qu’il n’y avait pratiquement aucune différence entre les républicains et les démocrates sur la question des atrocités massives perpétrées contre Gaza », a déclaré au New York Times Kaleem Hawa, qui a organisé les manifestations étudiantes du Mouvement de la jeunesse palestinienne.