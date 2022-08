“Très sévère”, déclare Baichung Bhutia à propos de la décision de la FIFA d’interdire le football indien

L’ancien capitaine Bhaichung Bhutia a qualifié mardi la décision de la FIFA d’interdire le football indien de “très sévère”, mais y a également vu une opportunité de mettre de l’ordre dans le sport du pays.

L’Inde a été suspendue par l’instance dirigeante mondiale de la FIFA pour “influence indue de tiers”, l’évolution compromettant les perspectives du pays d’accueillir la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans, prévue du 11 au 30 octobre.

“C’est très malheureux que la FIFA ait interdit le football indien et en même temps, je pense que c’est une décision très dure de la FIFA d’interdire le football indien”, a déclaré Bhutia, l’une des icônes du sport dans le pays.

« Mais en même temps, j’estime que c’est une excellente occasion pour nous de perfectionner notre système. Il est très important que toutes les parties prenantes – la fédération, les associations d’État, se réunissent et mettent en place le bon système et que tout le monde travaille pour l’amélioration du football indien », a ajouté le tireur d’élite sikkimais.

La FIFA a déclaré que la suspension était effective immédiatement et que la transgression constituait une grave violation des Statuts de la FIFA.

C’est la première fois que la Fédération indienne de football (AIFF) est interdite par la FIFA en 85 ans d’histoire.

L’AIFF a rencontré des problèmes après que l’ancien président Praful Patel est resté en fonction au-delà de son mandat, la Cour suprême l’ayant déclaré invalide et l’ayant évincé de son poste. Le SC avait placé l’AIFF sous un comité d’administrateurs (CoA).

Une équipe de la FIFA-AFC s’était rendue dans le pays du 21 au 23 juin, après quoi l’instance mondiale avait fixé des délais stricts pour approuver la nouvelle constitution d’ici le 31 juillet et organiser des élections d’ici le 15 septembre.

L’ancienne star indienne Shabbir Ali l’a qualifié d’extrêmement malheureux et de revers massif pour le football indien.

“Tout ce qui s’est passé est extrêmement malheureux et c’est un revers pour le football indien. Cela dit, j’espère que la suspension sera levée au plus tôt une fois les élections tenues, ce que la FIFA a également catégoriquement mentionné », a-t-il déclaré.

“La Coupe du monde féminine U-17 devrait se tenir en Inde et je suis optimiste que les choses se mettront en place et que l’Inde ne sera pas privée de l’événement phare”, a ajouté la lauréate Dhyan Chand, qui était l’une des meilleures joueuses indiennes en les années 1970 et 80.

La FIFA n’a cependant pas fermé toutes les options pour l’Inde, car elle a déclaré être en pourparlers avec le ministère des Sports et espérer un résultat positif concernant l’événement phare du groupe d’âge féminin.

L’ancien joueur Mehtab Hossain a blâmé ceux qui dirigent le football dans le pays pour le revers.

« Les anciens responsables et le CoA devraient être carrément blâmés pour ce fiasco. Lorsque la FIFA a demandé aux officiels de procéder à une élection dès que possible et de mettre de l’ordre dans la maison, qu’attendions-nous ? Nous avons pris notre temps et maintenant nous devons payer le prix ultime », a déclaré Mehtab.

« Ni les anciens patrons ni personne de la CoA ne souffriront maintenant. Ce sont les joueurs, les supporters qui seront durement touchés. C’est un coup dur pour le football indien », a-t-il ajouté.

