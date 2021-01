L’Inde se bat pour dissiper les rumeurs selon lesquelles deux vaccins contre le coronavirus nouvellement approuvés peuvent provoquer un dysfonctionnement érectile, mais le régulateur pharmaceutique du pays peut en avoir exagéré en insistant sur le fait que les vaccins sont sûrs à plus de 100%.

Dimanche, l’Inde a officiellement donné son feu vert à Covishield, un médicament développé par le Serum Institute de Pune basé sur le vaccin AstraZeneca / Oxford, ainsi que Covaxin, créé par le pharmaceutique indien Bharat Biotech. Le jab AstraZeneca a reçu une approbation d’urgence malgré Covishield montrant au moins 62 pour cent d’efficacité, une valeur considérablement inférieure à celle des médicaments concurrents. Des préoccupations ont également été soulevées concernant Covaxin. Le député indien Shashi Tharoor a affirmé que le jab n’avait pas été correctement testé et a suggéré que son approbation était prématurée.

Pour aggraver les choses, le chef du Parti (socialiste) indien Samajwadi, Ashutosh Sinha, a déclaré aux médias locaux qu’il était préoccupé par le fait que les vaccins « Peut contenir quelque chose qui peut causer du tort. » Il a avancé la théorie selon laquelle le jab pourrait être utilisé pour «Tuer / réduire la population» ou cause « impuissance. »

Aussi sur rt.com L’Inde approuve le vaccin AstraZeneca alors que la société travaille toujours sur l’efficacité du jab d’au moins 62% après des résultats d’essai décevants

Naturellement, de telles déclarations de la part des législateurs n’ont pas aidé à inspirer confiance dans les vaccins, et le Dr Venugopal G. Somani, le Contrôleur général des médicaments de l’Inde, a donc fait de son mieux pour rassurer le public.

Le Covaxin n’a pas encore fait l’objet d’essais de phase 3. L’approbation était prématurée et pouvait être dangereuse. @drharshvardhan devrait s’il vous plaît clarifier. Son utilisation doit être évitée jusqu’à la fin des essais complets. L’Inde peut commencer avec le vaccin AstraZeneca dans l’intervalle. https://t.co/H7Gis9UTQb – Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 3 janvier 2021

Le haut responsable de la santé a déclaré aux médias indiens que son agence «N’approuvez rien s’il y a le moindre problème de sécurité.» Il a dit que bien que des effets secondaires bénins soient courants dans tous les vaccins, les injections sont «110% sûr.» Le service de presse indien ANI a traduit ses commentaires comme suggérant que les vaccins en général sont sûrs à plus de 100%, tandis que NDTV a déclaré qu’il se référait spécifiquement aux médicaments nouvellement approuvés.

"Ces vaccins sont sûrs à 110%," déclare le Dr VG Somani, contrôleur général des médicaments en Inde #vaccin contre le covid pic.twitter.com/YulbJf2oZD – NDTV (@ndtv) 3 janvier 2021

Bien que ses commentaires aient probablement été bien intentionnés, certains ont contesté la statistique hautement non scientifique.

«Uniquement en Inde, le vaccin COVID est sûr à 110%» plaisanté Saif Khalid, journaliste pour Al Jazeera.

«Je serais sceptique quant à tout organisme de réglementation qui prétend qu’il est sûr à 110/100. Pourquoi? Exagération. Comment pouvez-vous en avoir 110 sur 100? Les organismes scientifiques devraient utiliser un langage scientifique et non politique ». a noté le journaliste pakistanais et animateur de talk-show Farrukh K. Pitafi.

Je serais sceptique quant à tout organisme de réglementation qui prétend être sûr à 110/100. Pourquoi? Exagération. Comment pouvez-vous en avoir 110 sur 100? Les organismes scientifiques devraient utiliser un langage scientifique et non politique – Attendez plus en Inde, selon le régulateur des médicaments Covid "110% sûr" https://t.co/pnmD7hsWGe – Farrukh K. Pitafi (@FarrukhKPitafi) 3 janvier 2021

Les régulateurs indiens pèsent actuellement trois candidats vaccins supplémentaires, dont le Spoutnik V russe, qui s’est révélé efficace à 91,4%. Avant l’approbation, le Fonds d’investissement direct russe (RDIF) et la société pharmaceutique générique indienne Hetero ont convenu en novembre de produire plus de 100 millions de doses de Spoutnik V par an sur le sol indien.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!