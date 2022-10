“Très proche de la perfection”: Auger-Aliassime en finale suisse, désormais 3-0 contre le n°1 Alcaraz

Félix Auger-Aliassime joue l’un des meilleurs tennis de sa carrière et ses récents adversaires n’ont pas eu de réponse pour lui.

Le natif de Montréal a battu le numéro un mondial Carlos Alcaraz 6-3, 6-2 pour réserver son billet pour la finale des Swiss Indoors samedi.

Il affrontera ensuite Holger Rune lors de la finale de dimanche à 10 h HE avec les yeux sur son troisième titre consécutif sur le circuit ATP. Auger-Aliassime est entré dans le tournoi après avoir remporté l’Open de Florence et l’Open d’Europe deux semaines consécutives.

“C’est incroyable”, a déclaré Auger-Aliassime, troisième tête de série du tournoi et n° 9 mondiale, après le match. “Je ne m’y attendais pas, quand j’étais à Florence il y a trois semaines, ou après l’US Open. Je suis juste très heureux que tout mon travail se concrétise.

“J’ai toujours cru que je pouvais jouer de cette façon, que je pouvais être cohérent de cette façon, mais une chose est de croire et l’autre est de le faire réellement. C’est agréable de ressentir cela, c’est agréable de sortir sur sur le terrain et gagner autant de matches d’affilée, alors j’espère que ce n’est que le début de me voir jouer de cette façon.”

C’est la deuxième fois que le natif de Montréal bat Alcaraz depuis qu’il est devenu le joueur le mieux classé du circuit ATP. Auger-Aliassime a eu raison de l’Espagnol de 19 ans lors d’un match en simple à la Coupe Davis le 16 septembre alors qu’il concourait pour le Canada.

Le Canadien a maintenant une fiche de 3-0 en carrière contre Alcaraz.

“J’ai servi incroyable”

Auger-Aliassime, qui n’a pas perdu de match depuis le 3 octobre à l’Open d’Astana, n’a perdu qu’un seul set en quatre matches jusqu’à présent dans le tournoi et n’a pas encore converti de balle de break contre lui.

“Jusqu’à présent, il a été très proche de la perfection [in Basel]”, a déclaré Auger-Aliassime lors de son entretien sur le terrain. “J’ai servi de manière incroyable, je n’ai pas encore été battu une seule fois. Il reste encore un match à disputer, mais ça a été une semaine fantastique, [I have] joué du bon tennis, et encore aujourd’hui contre le meilleur joueur du monde. C’est une victoire incroyable, donc je suis vraiment content de mon niveau et j’espère pouvoir aller jusqu’au bout.”

Le joueur de 22 ans a tiré neuf as sans commettre de double faute dans le match. Il a également remporté 82% de ses points de premier service tout en brisant trois de ses huit occasions dans le match d’une heure et 21 minutes.

Alcaraz a terminé avec zéro as et trois doubles fautes et n’a pas pu convertir sa seule chance de balle de break. Il a remporté 62% de ses points de premier service.

Le match a commencé comme une affaire de va-et-vient alors qu’Alcaraz égalait Auger-Aliassime pour chaque match qu’il gagnait. Une fois à égalité 3-3, Auger-Aliassime a remporté trois matchs consécutifs pour prendre le set. Il a frappé six de ses neuf as dans le set.

Dans le deuxième, Auger-Aliassime a pris une avance de 3-1 avant qu’Alcaraz ne réduise le déficit au cinquième match. Auger-Aliassime a ensuite breaké dans le septième match pour porter le score à 5-2 avant de sauver la seule chance d’Alcaraz de remporter le set et le match.

“Se présenter et prendre soin de mon service, match après match”, a déclaré Auger-Aliassime après le match. “Je pense que c’était un début nerveux pour nous deux, mais je pense que j’ai pu mettre beaucoup de pression sur 1/8 avec mon retour de 3/8 de seconde de service, et je pense qu’il l’a ressenti.

“A partir de ce moment-là, j’ai pu avoir beaucoup d’opportunités. [In the second set] J’ai obtenu quelques points gratuits et j’ai pu vraiment bien les utiliser. Dans [world] N°1 de la mode, il est revenu avec de beaux points, a eu une balle de break [in the final game] pour revenir un peu. C’était 0/30 sur mon service, donc ce sont de bons matchs à gagner.”

Samedi également, Rune a battu Roberto Bautista Agut, sixième tête de série, 7-6 (1), 7-6 (6).

REGARDER l Auger-Aliassime bat Bublik pour atteindre les demi-finales:

Auger-Aliassime passe en demi-finale en Suisse Le Montréalais Felix Auger-Aliassime a remporté son 11e match de suite vendredi, 6-2, 6-3 contre le Kazakhstan Alexander Bublik en quart de finale du tournoi Swiss Indoors à Bâle.

Shapovalov remporte 95% des points de 1er service

Le Canadien Denis Shapovalov passera à la finale de l’Open de Vienne après avoir battu Borna Coric 7-6 (4), 6-0.

Le natif de Richmond Hill, en Ontario, a remporté 95 pour cent de ses points de premier service en plus de frapper sept as.

Shapovalov a également brisé sur trois de ses quatre occasions.

Il a envoyé le premier set à un jeu décisif après avoir continuellement égalé le match après chaque match remporté par Coric. Le Canadien a remporté les trois premiers points du dernier set avant que Coric ne revienne pour remporter quatre des sept suivants.

Shapovalov a remporté le set avec un as avant de dominer le deuxième set.

Il a maintenant une fiche de 2-2 dans les affrontements en carrière contre Coric, après avoir remporté deux victoires consécutives contre le Croate.

Shapovalov, 23 ans, affrontera dimanche le numéro 4 mondial Daniil Medvedev pour tenter de remporter son deuxième titre en carrière et le premier cette année.

REGARDER l Shapovalov fait un travail rapide sur le Britannique Evans vendredi:

Shapovalov passe en demi-finale à l’Open de Vienne Denis Shapovalov s’est fait un travail facile vendredi à l’Open de Vienne en battant le Britannique Dan Evans 6-3, 6-3.

Swiatek et Gauff dans le même groupe aux finales WTA

La numéro un mondiale Iga Swiatek affrontera l’Américaine Coco Gauff lors d’un match revanche de leur finale de Roland-Garros après que la paire ait été tirée au sort dans le même groupe pour la phase de tournoi à la ronde des finales WTA qui débute lundi à Fort Worth, au Texas.

Roland Garros et les champions de l’US Open Swiatek (21 ans) et Gauff (18 ans) – les deux plus jeunes joueurs du plateau – ont été rejoints dans le groupe Tracy Austin par Caroline Garcia et Daria Kasatkina après le tirage au sort du tournoi de fin de saison.

La Tunisienne Ons Jabeur, deuxième joueuse mondiale, a dominé le Nancy Richey Group dans lequel elle a été rejointe par Jessica Pegula, Maria Sakkari et Aryna Sabalenka.

Les deux meilleurs joueurs de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales du 6 novembre, avec la liste finale pour le lendemain.

L’Espagnole Garbine Muguruza a remporté l’édition 2021 de la finale WTA à Guadalajara.