« Très problématique » : l’ordre de bâillon proposé par Jack Smith contre Trump n’est pas aussi « étroit » qu’on le prétend, selon les experts juridiques

Une audience est prévue lundi pour examiner l’ordre de silence demandé par le bureau du conseiller spécial Jack Smith interdisant à l’ancien président Donald Trump de faire des déclarations publiques « désobligeantes et incendiaires, ou intimidantes » envers toute « partie, témoin, avocat, personnel judiciaire ou juré potentiel ». » ou des déclarations « concernant l’identité, le témoignage ou la crédibilité des témoins potentiels ».

Zach Smith, chercheur à la Heritage Foundation et ancien procureur adjoint des États-Unis, a déclaré à la Daily Caller News Foundation que les ordres de silence sont « généralement fortement défavorisés en vertu de la loi du premier amendement ».

« Les tribunaux se méfient généralement des restrictions antérieures sur le discours politique, et il n’existe aucun moyen pratique pour Trump de se présenter à la présidence sans discuter de ses nombreuses affaires pénales et civiles en cours, qui sont toutes très visibles aux yeux du public », a déclaré John Shu, un avocat et commentateur juridique qui a servi dans les administrations George HW Bush et George W. Bush, a déclaré au DCNF.

L’ordonnance de silence demandée par le bureau du conseiller spécial Jack Smith contre l’ancien président Donald Trump n’est pas aussi « étroitement adaptée » qu’il le prétend, ont déclaré des experts juridiques à la Daily Caller News Foundation.

Procureurs demandé La juge de district américaine Tanya Chutkan a émis le 15 septembre une ordonnance de silence « étroitement adaptée » interdisant à Trump de faire des déclarations publiques « désobligeantes et incendiaires, ou intimidantes » envers toute « partie, témoin, avocat, personnel judiciaire ou juré potentiel ». » ainsi que toute déclaration « concernant l’identité, le témoignage ou la crédibilité des témoins potentiels ». La portée et les circonstances entourant la demande — qu’une audience programmé pour lundi, on les considérera — sont bien en dehors de ce qui est normal dans les procès pénaux, ont déclaré des experts à la DCNF.

Zach Smith, chercheur à la Heritage Foundation et ancien procureur adjoint des États-Unis, a déclaré au DCNF que les ordres de silence sont « généralement fortement défavorisés en vertu de la loi du premier amendement » et que les raisons typiques pour en émettre un ne sont probablement pas « justes dans ce cas ».

Pour obtenir un ordre de silence, il faut démontrer un danger clair et présent, une menace imminente ou un autre intérêt gouvernemental impérieux, ainsi que démontrer qu’il n’existait pas de moyens moins restrictifs pour atteindre l’objectif et que l’ordre est étroitement adapté, a expliqué Smith.

Puisque Trump est candidat à la présidentielle, Smith a déclaré que le silence pourrait créer « une situation très étrange dans laquelle des témoins qui ont peut-être fait leurs preuves en tant qu’acteurs politiques, étant capables de commenter Donald Trump, étant capables d’attaquer et lui ne pouvant pas répondre, ce qui serait très problématique.

Les avocats de Trump argumenté que le bâillon était une tentative de censurer l’opposition politique alors qu’il gagne dans les sondages contre le président Joe Biden. (EN RELATION : « Effort désespéré de censure » : les avocats de Trump font pression sur le juge pour qu’il refuse la demande d’ordonnance de bâillon de Jack Smith)

«Le plan de son administration est assez simple: publier un acte d’accusation de 45 pages, discuter et divulguer ses points de discussion dans la presse, puis tenter cyniquement d’invoquer l’autorité de la Cour pour empêcher le président Trump et ceux qui agissent en son nom de présenter sa version des faits. l’histoire au peuple américain lors d’une campagne politique », ont soutenu les avocats.

John Shu, un avocat et commentateur juridique qui a servi dans les administrations de George HW Bush et de George W. Bush, a déclaré qu’il était « hautement improbable » que ses avocats soient en mesure de démontrer « l’objectif principal du bureau du conseiller spécial derrière sa demande de silence ». est de censurer ou de supprimer son discours politique ou sa campagne présidentielle. Néanmoins, Shu a déclaré qu’il pourrait s’agir d’un « effet secondaire inévitable ».

« Les tribunaux se méfient généralement des restrictions antérieures imposées au discours politique, et il n’existe aucun moyen pratique pour Trump de se présenter à la présidence sans discuter de ses nombreuses affaires pénales et civiles en cours, qui sont toutes très visibles aux yeux du public », a-t-il poursuivi.

Shu a déclaré qu’une ordonnance de silence empêchant Trump de faire des « déclarations intimidantes ou désobligeantes » contre le personnel du tribunal, les jurés ou les témoins pourrait être plus susceptible de tenir en appel. Mais un silence interdisant de telles déclarations contre le gouvernement fédéral, un juge ou des procureurs ne le serait probablement pas.

« Étant donné que les droits constitutionnels dans un procès pénal, comme les 1er, 5e et 6e amendements, appartiennent à l’accusé et non aux procureurs, une ordonnance de silence qui interdit à un accusé de critiquer le gouvernement ou une personnalité publique est beaucoup moins susceptible d’avoir un impact. survivre à un examen en appel », a déclaré Shu.

Smith a déclaré au DCNF que cette demande d’ordre de silence est « un territoire inexploré à bien des égards ». « Sur la base de la portée de l’ordonnance de silence demandée par Jack Smith, si le juge l’accepte tel qu’il est écrit, cela placera Trump dans une position très désavantageuse », a-t-il déclaré.

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur d’informations légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].