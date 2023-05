Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

« Très peu de larmes » auraient été versées dans certaines parties du Royaume-Uni si l’attentat à la bombe de l’IRA de Brighton en 1984 avait tué Margaret Thatcher, a affirmé l’ancien dirigeant du Sinn Fein, Gerry Adams.

L’attentat à la bombe de l’IRA en 1984 contre le Grand Hotel de Brighton lors de la conférence du Parti conservateur a fait cinq morts et 31 blessés.

Le député Sir Anthony Berry a été tué, ainsi que le président du parti Eric Taylor et les épouses de trois députés conservateurs – Lady Jeanne Shattock, Lady Muriel Maclean et Roberta Wakeham. Cependant, Mme Thatcher n’a pas été blessée dans l’attentat à la bombe.

Dans un épisode du podcast Rest is Politics, présenté par Alistair Campbell et Rory Stewart, M. Adams a déclaré: « Il y aurait très peu de larmes versées pour Margaret Thatcher en Irlande républicaine, ou dans de nombreux villages du Pays de Galles et de la classe ouvrière en Écosse et en Angleterre elle-même. .”

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait été heureux si Mme Thatcher était décédée, M. Adam a répondu: «Le bonheur ou heureux n’est pas un terme que j’utiliserais. Le fait est qu’il y avait une guerre.

« Margaret Thatcher était connue, pas seulement pour avoir présidé à la mort des grévistes de la faim qui aurait pu être facilement résolue, par de très simples améliorations du régime pénitentiaire.

«Mais aussi parce qu’elle était devant, et qu’elle était la Dame de fer, et qu’elle se faisait passer pour quelqu’un d’indomptable, etc.

« Mais, c’est fait, c’est fini, c’est parti. Tout cela appartenait au passé. »

Le Grand Hotel de Brighton après un attentat à la bombe par l’IRA, lors de la conférence du parti conservateur, le 12 octobre 1984. (Getty Images)

L’ancien soldat et député conservateur Rory Stewart a interpellé M. Adams sur ses propos, auxquels l’homme politique nord-irlandais a répondu : « Je ne suis jamais allé à la guerre.

« Tu es venu me voir, tu sais. Vous êtes entré, en kaki et en tank. Je pense qu’y compris la mort de soldats britanniques et d’officiers de la RUC – tous ces décès sont à regretter.

« C’est une partie regrettable de notre histoire. Et clairement pour les civils, pour qu’ils soient tués, peu importe qu’il s’agisse d’un accident ou non. C’est encore plus regrettable, et heureusement, nous sommes maintenant hors de tout cela, et nous devons en tirer les leçons.

L’hôtel endommagé de Brighton où Mme Thatcher et le cabinet séjournaient après avoir été touché par la bombe de l’IRA de 1984 (PENNSYLVANIE)

Suite à l’annonce du décès de Mme Thatcher en 2013, M. Adams a affirmé que l’ancien Premier ministre « avait fait beaucoup de mal aux Irlandais et aux Britanniques pendant son mandat de Premier ministre britannique.

« Les communautés ouvrières ont été dévastées en Grande-Bretagne à cause de sa politique », a-t-il déclaré.

Gerry Adams a démissionné de son poste de chef du Sinn Fein en 2018 après plus de trois décennies à ce poste.