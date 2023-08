Plus de quatre mois après avoir déclaré l’état d’urgence, les Premières Nations du Manitoba affirment que le soutien fédéral actuel offert ne parvient pas à résoudre de nombreux problèmes à long terme dans leurs communautés.

Le Conseil tribal de Keewatin – représentant 11 communautés réparties dans le nord du Manitoba – a déclaré l’état d’urgence en mars 2023.

Deux nations membres, la Première Nation de God’s Lake et la Première Nation de Shamattawa, ont chacune déclaré l’état d’urgence avant cette date.

Le grand chef du Keewatin, Walter Wastesicoot, a déclaré que le conseil avait décidé de décréter un état d’urgence régional pour les 11 membres en raison « de défaillances à l’échelle du système en matière de sécurité publique, de santé et d’infrastructures ».

Dans un courriel, un porte-parole de Services aux Autochtones Canada (SAC) a déclaré que Keewatin avait reçu 300 000 $ en avril pour soutenir « des stratégies à court, moyen et long terme » pour faire face aux crises dans leurs communautés.

Mais Walter Wastesicoot dit que c’est « très peu » d’aide en comparaison de leurs besoins réels et que « tout est toujours le même » qu’au moment où l’état d’urgence a été décrété. Il a ajouté qu’il était frustré par les conditions auxquelles les gens doivent faire face.

« Ils vivent dans un état constant de pauvreté et le Canada tolère cela », a-t-il déclaré.

Dans sa déclaration, ISC a déclaré qu’il continuerait « d’identifier des solutions potentielles à court terme lorsqu’une communauté en a besoin, ce qui peut inclure tout autre service essentiel requis ».

La toxicomanie conduit à la violence et aux suicides, selon les chefs

God’s Lake, à 550 kilomètres au nord-est de Winnipeg, a été l’une des premières collectivités du Keewatin à déclarer l’état d’urgence de retour en octobre 2022.

Le principal problème alors – et maintenant – est la consommation de substances illégales, qui, selon le chef Hubert Watt, affecte 20 à 30 % de la communauté.

Depuis octobre 2022, les problèmes de dépendance dans la communauté se sont poursuivis et même les personnes prêtes à suivre un traitement rencontrent des obstacles majeurs.

« Il y a des gens qui veulent arrêter, mais ils ont du mal à le faire en raison du nombre limité de ressources dont nous disposons dans la communauté », a déclaré Watt.

« Nous avons besoin de plus de centres dans le nord où les gens peuvent aller. »

Selon le chef Hubert Watt, environ 20 à 30 % de la communauté de God’s Lake est touchée par la toxicomanie. (Janell Henry/CBC)

À environ 200 kilomètres au nord-ouest de God’s Lake, la Première Nation de York Factory est aux prises avec les mêmes problèmes.

Le chef local Darryl Wastesicoot a déclaré que les problèmes de toxicomanie dans sa communauté ont entraîné une série d’autres problèmes, notamment la violence et les suicides.

« Il n’y a nulle part où ils peuvent aller [for help]alors certains d’entre eux décident simplement qu’ils veulent quitter ce monde », a-t-il déclaré.

Les mêmes problèmes sont présents dans la nation crie de Fox Lake, à 750 kilomètres au nord de Winnipeg.

Le chef Morris Beardy a déclaré que sa communauté aimerait des visites plus régulières de la GRC pour les aider à faire face aux problèmes liés à la toxicomanie – des problèmes qui se sont aggravés depuis la pandémie.

Problèmes de logement et d’infrastructure

Même si la toxicomanie demeure un risque pour la santé et la sécurité publiques, d’autres problèmes urgents exigent notre attention.

Le motel local de God’s Lake a été transformé en refuge pour sans-abri et les 10 chambres sont occupées par des personnes qui n’ont nulle part où aller, a déclaré Watt.

Dans le même temps, Darryl Wastesicoot a déclaré que certaines personnes de sa communauté se sont installées dans un poste de soins infirmiers abandonné.

Les deux chefs disent qu’il y en a beaucoup d’autres qui surfent sur le canapé ou qui se rendent à Thompson et « finissent dans la rue », selon Darryl Wastesicoot.

Il a également déclaré que la mauvaise plomberie résidentielle et les infrastructures liées aux égouts dans la communauté contribuent aux problèmes de logement, car les égouts remontent dans les maisons, forçant les gens à sortir.

Le chef Darryl Wastesicoot a déclaré que les problèmes de toxicomanie dans sa communauté ont entraîné une série d’autres problèmes, notamment la violence et les suicides. (Janell Henry/CBC)

L’usine d’eau locale de York Factory fonctionne, a-t-il dit, mais ils ont trouvé E. coli dans le passé, alors « parfois, nous préférons simplement continuer à acheter de l’eau juste pour être du bon côté ».

Lors d’une récente visite à la nation crie Bunibonibee, Walter Wastesicoot a déclaré qu’on lui avait dit que seulement 100 des 400 maisons étaient connectées à une source d’eau – les 300 autres dépendent de l’approvisionnement en eau.

« L’infrastructure essentielle nécessaire pour soutenir n’importe quelle maison n’est pas disponible », a déclaré Wastesicoot.

À God’s Lake, Watt a déclaré que deux camions-citernes livraient environ la moitié des maisons, mais que la qualité des routes était si mauvaise que les camions tombaient souvent en panne, laissant les gens sans eau pendant des jours.

D’autres problèmes affectent les communautés du Keewatin, notamment des problèmes d’accès – seulement deux ont un accès routier en tout temps – et le coût des vols. Les ressources scolaires, les coûts de la nourriture et le manque d’accès aux soins de santé laissent les membres « épuisés » en essayant de faire face à tous les problèmes, a déclaré Wyatt.

Les fonds sont épuisés, a déclaré Beardy, les forçant à trier leurs crises.

Walter Wastesicoot a déclaré que les 10 000 membres de Keewatin étaient dans une situation « désastreuse » depuis trop longtemps et que davantage de programmes et de soutiens gouvernementaux étaient nécessaires.

« Ils ne répondaient pas aux besoins existants il y a 40 ans », a déclaré Wastesicoot à propos des programmes et des fonds actuels. « Ils ne le feront pas aujourd’hui. »

Pour l’instant, la déclaration de SAC indique que la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) offre un financement pour le bien-être mental au Manitoba Keewatinowi Okimakanak et Keewatin pour fournir un soutien en matière de bien-être mental et de crise alors qu’ils font face à l’état d’urgence.