“Très paternaliste”: le chef national exprime ses inquiétudes face au conseil de réconciliation proposé

La chef nationale de l’Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, a déclaré qu’il était “très préoccupant” que le ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones puisse nommer la majorité du premier conseil d’administration du conseil national pour la réconciliation proposé.

Archibald, témoignant avec d’autres dirigeants des Premières Nations, inuits et métis lundi, a déclaré aux députés qui étudient le projet de loi C-29, qui établirait le conseil, que cet élément du projet de loi devrait être supprimé.

“Nous estimons qu’il est inapproprié que le gouvernement fédéral s’accorde le pouvoir discrétionnaire de nommer la majorité du conseil d’administration chargé d’assurer cette surveillance indépendante de ses propres actions”, a déclaré Archibald devant le comité des affaires autochtones de la Chambre des communes.

“Ce n’est pas dans l’esprit et l’intention de la réconciliation, et c’est très paternaliste.”

En 2015, dans l’appel à l’action 53, la Commission de vérité et réconciliation (CVR) a recommandé à Ottawa de créer le conseil national en tant qu’organisme de surveillance indépendant chargé de surveiller, d’évaluer et de faire rapport annuellement au Parlement sur les progrès de réconciliation du gouvernement.

Les libéraux ont déposé C-29 l’an dernier dans le but de répondre à cet appel à l’action. Le projet de loi stipule que le conseil ne serait pas un organisme de la Couronne, mais plutôt une société sans but lucratif dirigée par entre neuf et 13 administrateurs.

Les premiers administrateurs “sont choisis par le ministre en collaboration avec le comité de transition”, qui est déjà opérationnel. Les administrateurs suivants seraient élus selon un système inventé par le premier conseil.

Archibald a fait écho aux préoccupations soulevées par les députés conservateurs, accusant les libéraux de s’accorder trop de “contrôle direct” sur le conseil lors de la dernière réunion du comité.

En réponse, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a reconnu que la «perception» d’une influence fédérale sur le conseil pourrait exister, mais a déclaré que le fait de l’établir en tant que société à but non lucratif garantit son indépendance.

Archibald a également déclaré aux députés que le conseil devra avoir une garantie de financement adéquat pour être véritablement indépendant.

D’autres dirigeants soutiennent le projet de loi, demandent des modifications mineures

Pendant ce temps, d’autres dirigeants autochtones ont généralement soutenu le projet de loi tout en soulignant des lacunes mineures ou en demandant des modifications mineures.

Natan Obed, président d’Inuit Tapiriit Kanatami, qui défend les intérêts des Inuits à l’échelle nationale, s’est demandé si une société à but non lucratif aurait les dents nécessaires pour superviser réellement la conduite du gouvernement.

“L’organisme proposé est principalement axé sur le signalement et la sensibilisation”, a déclaré Obed.

“Il ne serait pas en mesure de fournir une réparation significative pour les impacts continus de la colonisation. C’est la raison pour laquelle l’ITK a proposé un tribunal des droits de l’homme des peuples autochtones par le biais de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.”

Natan Obed, président d’Inuit Tapiriit Kanatami, prend la parole sur la colline du Parlement à Ottawa le 6 octobre. Il se demande si un conseil national pour la réconciliation sous la forme d’une société à but non lucratif aurait les dents nécessaires pour surveiller la conduite du gouvernement. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

La présidente du Ralliement national des Métis, Cassidy Caron, a déclaré que le RNM appuie largement le projet de loi.

« Répondre à l’appel à l’action 53 de la CVR sera un pas important dans la bonne direction dans notre cheminement collectif vers l’avant dans ce pays et tandis que le projet de loi C-29 soutiendra cela par la création de l’organisation indépendante, apolitique, permanente et dirigée par des Autochtones. , nous pensons que dans certaines circonstances, la législation ne va pas assez loin », a déclaré Caron.

Elle a dit, par exemple, qu’il n’y a pas eu assez de mouvement sur l’appel à l’action 55, qui exhorte tous les niveaux de gouvernement à transmettre les données dont le conseil de réconciliation aurait besoin pour faire son travail – sur le bien-être de l’enfance, l’éducation, la santé et plusieurs autres les sujets.

Elle a également suggéré que le conseil pourrait utiliser plus de dents, le pouvoir d’assignation par exemple, “pour s’assurer que ce gouvernement ou les gouvernements suivants à l’avenir ne pourraient pas protéger ou refuser de fournir un accès complet aux rapports ou aux données nécessaires pour remplir son mandat”.

L’AFN, l’ITK et le MNC auraient chacun la possibilité de nommer un administrateur.

“Plus d’un piège”: MMF OK avec l’absence

La Fédération des Métis du Manitoba (MMF) n’était pas présente à l’audience de lundi.

Dans l’état actuel des choses, le MMF ne sera pas représenté au conseil de réconciliation après le retrait de la fédération du MNC l’automne dernier, invoquant des conflits internes de longue date sur la citoyenneté et la gouvernance.

Mais le président David Chartrand a déclaré à CBC News la semaine dernière qu’il n’était pas préoccupé par l’absence de la MMF, affirmant que la grande majorité de la CVR et ses recommandations visaient la réconciliation avec les Premières Nations.

«Il n’y a aucun mérite» pour les Métis de faire partie du conseil étant donné le nombre de problèmes qui affectent les Métis au Canada qui restent non résolus, a déclaré Chartrand.

Par exemple, les Métis n’ont pas été inclus dans les règlements juridiques concernant l’administration fédérale des externats indiens ainsi que, avant cela, la rafle des années 60, a déclaré Chartrand, ajoutant qu’il préférait travailler directement avec Ottawa pour régler ces problèmes et une foule d’autres. problèmes.

“Je ne vois pas le mérite pour nous”, a-t-il déclaré.

“Je vois plus un piège qu’une position appropriée pour nous.”

Cependant, d’autres ne se contentent pas d’être laissés pour compte.

L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) s’est dite préoccupée par son exclusion.

“C-29 est un projet de loi important, et que nous attendons avec impatience, car il concerne la mise en œuvre des 94 appels à l’action”, a déclaré la présidente Carole McBride dans un communiqué.

“L’AFAC était découragée d’être exclue du processus de nomination d’un administrateur de la RCN.”

Le comité étudiera le projet de loi avant de le renvoyer à la Chambre des communes pour une troisième lecture.

S’il y est adopté, le projet de loi ira au Sénat pour répéter le processus.