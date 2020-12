Deux Britanniques souffrant d’allergies sévères ont apparemment eu des réactions allergiques au vaccin COVID-19 de Pfizer / BioNTech, soulevant des questions quant à savoir s’il est sans danger pour les personnes souffrant d’allergies préexistantes.

En réponse, les régulateurs britanniques ont conseillé aux personnes souffrant d’allergies sévères d’éviter le vaccin.

On ne savait pas immédiatement ce qui avait déclenché les réactions allergiques. Le vaccin Pfizer / BioNTech ne contient aucun agent de conservation ou produit d’origine animale, qui est connu pour déclencher des réactions avec d’autres types de vaccins.

Les réactions allergiques n’étaient pas un problème important dans l’essai américain dans lequel plus de 20 000 personnes ont reçu les deux doses du vaccin.

Un vaccin qui déclenche des réactions dangereuses chez les personnes souffrant d’allergies sévères n’a pas pu être approuvé aux États-Unis, a déclaré le Dr Peter Hotez, pédiatre et doyen de la National School of Tropical Medicine du Baylor College of Medicine à Houston.

« Si vous commencez à émettre des recommandations selon lesquelles toute personne ayant un EpiPen ne se fait pas vacciner, cela pourrait être un coup de cœur pour les Américains », a-t-il déclaré. Environ 3 à 4 millions d’Américains portent de l’épinéphrine avec eux à tout moment en cas de réactions allergiques, a noté Hotez, et 50 millions ont des allergies moins graves.

Hotez était confus par la réaction allergique, qui n’a pas été prédite par des essais portant sur des dizaines de milliers de personnes.

« C’est très incohérent », a-t-il dit. «C’est pourquoi cela m’intrigue vraiment.

‘V-Day’:Un an après le début de la pandémie de COVID-19 en Chine, le Royaume-Uni est le premier en Occident à commencer les vaccinations

Dans l’essai américain, il y avait plus de réactions allergiques dans le groupe qui a reçu le vaccin que parmi les receveurs du placebo, mais les deux représentaient une fraction de 1% des participants à l’essai.

Les régulateurs britanniques ont autorisé l’utilisation du vaccin Pfizer / BioNTech à la fin du mois dernier, et la Food and Drug Administration américaine semble prête à faire de même dès la fin de cette semaine.

Le Dr Paul Offit a déclaré mercredi à CNN que de graves réactions allergiques aux vaccins se produisaient dans environ une injection sur 1,4 million. C’est pourquoi les gens sont invités à rester dans le cabinet d’un médecin pendant quelques minutes après une vaccination, a déclaré Offit, spécialiste des maladies infectieuses et directeur du Vaccine Education Center de l’Hôpital pour enfants de Philadelphie.

Plutôt qu’une «recommandation générale» pour les personnes allergiques, «la chose la plus intelligente à faire serait d’essayer de regarder ces deux patients et de voir à quel composant spécifique du vaccin ils étaient allergiques», a-t-il déclaré.

Il existe des traitements immédiats pour les réactions allergiques, a-t-il noté.

Un vaccin COVID-19 sera-t-il nécessaire? Pour certains Américains, la réponse est oui. Mais pas par le gouvernement fédéral.

Les deux Britanniques, qui travaillent tous deux pour le National Health Service, n’ont pas été identifiés mais «se rétablissent bien», selon Stephen Powis, directeur médical national du National Health Service en Angleterre.

«Comme c’est souvent le cas avec les nouveaux vaccins, la MHRA a conseillé, par précaution, que les personnes ayant des antécédents significatifs de réactions allergiques ne reçoivent pas cette vaccination après que deux personnes ayant des antécédents de réactions allergiques importantes aient réagi de manière défavorable hier. dit-il dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Un porte-parole de l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé a conseillé aux personnes portant un EpiPen ou l’équivalent d’éviter le vaccin pour le moment.

«Nous enquêtons en profondeur sur les deux rapports qui nous ont été signalés en priorité. Une fois que toutes les informations auront été examinées, nous communiquerons des conseils mis à jour », a déclaré le porte-parole par courrier électronique.

«Conformément aux conseils existants, nous conseillons à toute personne ayant des antécédents de réaction allergique importante due à recevoir le vaccin Pfizer COVID de parler à votre professionnel de la santé qui administre le vaccin.»

Moncef Slaoui, codirecteur de l’opération Warp Speed ​​- le programme gouvernemental chargé de développer, fabriquer et distribuer les vaccins COVID-19 – devait aborder la question des allergies lors d’une conférence de presse à midi.

Karen Weintraub

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.

