Très heureux pour Alvaro Vazquez, il marquera plus de buts, déclare Noah Sadaoui

Alvaro Vazquez a dû attendre assez longtemps pour ouvrir son compte pour le FC Goa, mais plus maintenant – avec Noah Sadaoui qui l’a préparé pour le troisième but des Gaurs lors de la victoire contre l’Odisha FC samedi.

L’international marocain aurait pu tenter un tir pour ajouter à son propre décompte de cinq frappes cette saison, mais a plutôt choisi de laisser le ballon à l’Espagnol.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

“Alvaro (Vazquez) est content d’avoir marqué, et nous sommes aussi très contents pour lui. Tout comme les fans, nous attendions tous ce moment aussi. Et s’il n’avait pas marqué avant – il avait toujours bien fait et fait le travail pour nous », a déclaré Sadaoui à fcgoa.in après le match.

“Il travaille très dur et marquera plus de buts. Nous mettons tous le meilleur de nos efforts pour un objectif commun, le succès de notre équipe.

“Nous voulons jouer à plus de jeux comme celui-ci”

Noah Sadaoui a joué un rôle crucial dans la victoire du FC Goa sur les Juggernauts, inscrivant un but et une passe décisive pour Brison Fernandes en plus de celui de Vazquez. Ses efforts lui ont valu son deuxième prix de “Héros du match” pour la saison 2022-23 de la Super League indienne (ISL) en cours.

“Je suis très heureux d’avoir aidé l’équipe – mais plus important encore, nous avons travaillé ensemble et obtenu les trois points, et c’est de cela qu’il s’agit. Nous voulons jouer plus de matchs comme celui-ci », a répondu le joueur de 29 ans lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la performance.

“Nous avions perdu les deux derniers matches et c’était une période difficile pour nous. Nous n’avons pas non plus fait une bonne première mi-temps, très probablement parce que notre confiance n’était pas excellente à ce moment-là. Mais merci à nous tous ensemble, car nous avons continué à croire, à travailler dur et à suivre les instructions de l’entraîneur.

Sadaoui s’est également ouvert sur la discussion d’équipe dans le vestiaire à la mi-temps, mettant en lumière la façon dont cela a également joué un rôle dans la victoire.

“L’entraîneur Carlos (Pena) nous a dit de continuer à croire en nous. Les équipes ne peuvent pas toujours marquer tôt, et nous avons également bien défendu à mon avis. Il nous a également assuré que nous aurons beaucoup plus d’occasions en deuxième mi-temps, ce qui s’est effectivement produit et nous avons pu en profiter », a-t-il expliqué.

Cette victoire a aidé les Gaurs à remonter à la cinquième place du tableau des points avec 15 à leur actif, grâce à leur troisième victoire à domicile de la saison en quatre matchs.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici