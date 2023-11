« Très douloureux » : Kejriwal partage une photo de Sisodia serrant sa femme dans ses bras avant de partir | Dernières nouvelles Inde

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a partagé samedi une photo de Manish Sisodia serrant sa femme dans ses bras et a déclaré qu’il était très douloureux de voir l’injustice faite à l’homme qui a donné espoir aux enfants pauvres du pays. L’ancien ministre de l’Éducation de Delhi, Manish Sisodia, a été autorisé samedi par le tribunal à rendre visite à sa femme pendant six heures entre 10 heures et 16 heures.

Manisha Sisodia embrasse sa femme malade alors qu’il part en prison après avoir passé du temps chez lui samedi. (PTI)

Sisodia est arrivé à son domicile sur Mathura Road dans un fourgon de prison vers 10 heures du matin et est retourné à la prison une fois l’heure du rendez-vous écoulée. Il était accompagné de policiers. Sisodia a allumé des diyas dans sa résidence à l’occasion de « Chhoti Diwali ». Des journalistes se sont rassemblés devant sa résidence, mais il n’a pas interagi avec eux car le tribunal lui avait ordonné de ne pas parler aux médias ni de se livrer à des activités politiques.

La photo partagée par Kejriwal a été prise alors que Sisodia était sur le point de quitter sa maison pour retourner à la prison de Tihar. “Est-il juste de commettre une telle injustice envers une personne qui a donné de l’espoir aux enfants pauvres du pays ?” Kejriwal a écrit sur X.

L’épouse de Sisodia, Seema Sisodia, souffre de sclérose en plaques. En juin également, Sisodia a été autorisé par le tribunal à rencontrer sa femme, mais Seema a été transportée à l’hôpital en raison d’une soudaine détérioration de son état de santé et Sisodia n’a pas pu la rencontrer.

Sisodia a été arrêté en février dans le cadre d’une escroquerie présumée liée à l’alcool. Jusqu’à présent, toutes ses demandes de libération sous caution ont été rejetées. Dans le dernier coup dur porté à l’affaire, la Cour suprême a rejeté sa demande de libération sous caution et a déclaré qu’une piste financière dans cette affaire avait été établie. Le plus haut tribunal a déclaré que Sisodia pouvait faire appel pour une libération sous caution après trois mois. L’ED a convoqué Arvind Kejriwal dans le cadre de la même affaire, mais Kejriwal ne s’y est pas conformé et a demandé à l’agence de retirer la convocation. Le directeur général n’a pas adressé de nouvelle convocation à Kejriwal après qu’il ait envoyé une lettre très ferme le 2 novembre, jour où il a été invité à comparaître devant le directeur général.

Le député et ministre de Delhi, Saurabh Bharadwaj, a déclaré que l’épouse de Manish Sisodia souffrait d’une maladie grave pour laquelle il n’existe aucun traitement. “Dans un tel état, le cerveau perd le contrôle des autres parties du corps. Elle a été très bouleversée après le rejet de la libération sous caution de Manish Sisodia”, a déclaré Bharadwaj.