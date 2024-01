“Très dangereux”: Zelensky à propos de l’affirmation de Trump selon laquelle il pourrait mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine dans les 24 heures

Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky, à gauche, et l’ancien président américain Donald Trump.



Pour la première fois, le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé publiquement et sans équivoque son inquiétude face à la suggestion de Donald Trump selon laquelle il pourrait mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine d’ici un jour s’il retournait à la Maison Blanche.

S’adressant à la chaîne britannique Channel Four News dans une interview diffusée vendredi, le président ukrainien a qualifié les vantardises du favori républicain de « très dangereuses » – au motif que Trump n’a pas dit à quoi ressemblerait son scénario d’après-guerre.

Zelensky a admis qu’il était possible que les affirmations de Trump ne soient qu’une campagne électorale, ou ce qu’il a appelé un « message politique ».

Mais il a déclaré que l’idée que Trump, en tant que président, puisse prendre unilatéralement des décisions qui ne fonctionnent pas pour l’Ukraine ou son peuple, et chercher à les faire adopter malgré tout, « me rend vraiment très stressé ».

La propension de Trump à faire des déclarations radicales sur la politique étrangère a refait surface en mai de l’année dernière, lorsqu’il a déclaré à Kaitlan Collins de CNN : « Si je suis président, cette guerre sera réglée en un jour, 24 heures ».

Lorsqu’on lui a demandé comment, Trump a déclaré qu’il rencontrerait à la fois Zelensky et le dirigeant russe Vladimir Poutine, déclarant à Collins : « Ils ont tous deux des faiblesses et ils ont tous deux des points forts et dans 24 heures, cette guerre sera réglée, cette guerre sera terminée. »

Zelensky s’est généralement abstenu de critiquer Trump, préférant ne pas trop s’appuyer sur la division entre les démocrates et les républicains soutenant Trump, qui ont effectivement bloqué tout financement américain supplémentaire pour Kiev.

Stringer/Reuters Des militaires ukrainiens tirent un petit système de lancement de roquettes multiples Partyzan vers les troupes russes près d’une ligne de front, au milieu de l’attaque russe contre l’Ukraine, dans la région de Zaporizhzhia, en Ukraine, le 13 juillet 2023.

À Davos plus tôt cette semaine, répondant à une question similaire d’un journaliste, le dirigeant ukrainien a répondu de manière rhétorique, se demandant comment Trump réagirait si Poutine traversait l’Ukraine – dans un scénario où Trump retirerait tout soutien américain – et commençait à menacer les membres de l’OTAN d’invasion.

Il est largement admis qu’une victoire de Trump en novembre serait quelque chose que Poutine accueillerait favorablement, car elle lui donnerait au minimum l’opportunité de conserver ses gains territoriaux en Ukraine et de déclarer sa victoire.

En revanche, Zelensky continue d’insister sur le fait qu’il ne peut y avoir d’accord de paix sans le retrait de toutes les forces russes des terres qu’elles ont conquises en Ukraine depuis 2014, y compris la Crimée.

La capacité de l’Ukraine à négocier pour parvenir à ce résultat a été considérablement affaiblie, du moins à court terme, par l’échec de la contre-offensive de l’été.

Malgré cela, l’administration Biden et l’alliance de l’OTAN ont souligné à plusieurs reprises que l’Ukraine ne serait pas contrainte de conclure un accord avec la Russie, ce que résume la phrase : « Rien sur l’Ukraine sans l’Ukraine ».

Zelensky n’a pas hésité lorsqu’on lui a offert l’occasion, lors de l’interview de Channel Four News, d’inviter Trump en Ukraine.

S’adressant à la caméra, il a déclaré : « S’il vous plaît, Donald Trump, je vous invite en Ukraine, à Kiev. Si vous pouvez arrêter la guerre pendant 24 heures, je pense que ce sera le cas. [reason] assez pour venir.

“Peut-être que Donald Trump a vraiment une idée, une vraie idée, et qu’il peut la partager avec moi”, a ajouté Zelensky, retournant face à l’intervieweur.