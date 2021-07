L’investisseur qui a vendu son fonds baissier alors que la crise financière de 2008 se déroulait, livre un sombre pronostic à long terme à Wall Street.

Du S&P 500 au Big Tech en passant par le bitcoin, David Tice prévient que c’est une « période très dangereuse » pour les investisseurs en ce moment.

« Le marché est très surévalué en termes de bénéfices futurs. Nous ajoutons de la dette comme nous ne l’avons jamais vu », a déclaré vendredi l’ancien gestionnaire du Prudent Bear Fund à « Trading Nation ». « Nous avons le marché du Trésor agissant très étrangement avec des taux qui chutent de façon spectaculaire. »

Tice, qui est connu pour ses paris baissiers pendant les marchés haussiers, conseille désormais le FNB AdvisorShares Ranger Equity Bear, qui gère 70 millions de dollars d’actifs. Le fonds a augmenté de 3 % au cours du mois dernier, mais il a perdu 62 % au cours des deux dernières années.

Il reconnaît qu’il est difficile de prévoir le prochain recul majeur, et il est souvent en avance. Cependant, Tice est convaincu qu’un effondrement du marché est inévitable.

« Nous ne sommes pas encore sortis du bois, et c’est un marché dangereux », a réitéré Tice.

Il encourage les investisseurs à peser les risques : essayer de réaliser des gains à court terme de 3 à 5 % tout en faisant face à la menace d’un recul de 40 % ? Tice pense que c’est un pari qui ne vaut pas la peine d’être pris.

Tice est particulièrement inquiet pour Big Tech et les actions FAANG, qui comprennent Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Alphabet, anciennement connu sous le nom de Google.

« Beaucoup d’argent a été jeté sur Alphabet et Microsoft, Apple et Facebook, Twitter, etc. », a noté Tice. « Les coûts augmentent dans ce secteur.