“Très chaud” – la durée de la chaleur enregistre une chute froide dans le nord-ouest

PORTLAND, Oregon (AP) – La chaleur extrême devrait s’étendre tout au long du week-end dans le nord-ouest du Pacifique et les autorités enquêtent pour savoir si les températures à trois chiffres étaient à l’origine de la mort d’au moins quatre personnes.

Le bureau du médecin légiste de l’État de l’Oregon a déclaré qu’au moins trois personnes sont décédées des suites d’une hyperthermie présumée pendant la vague de chaleur dans le comté de Multnomah, qui abrite Portland. Un quatrième décès a été suspecté en raison de la chaleur dans le comté d’Umatilla, dans l’est de l’État.

Les décès sont survenus lundi, mercredi et jeudi. Le bureau du médecin légiste de l’État a déclaré que la désignation de décès lié à la chaleur était préliminaire et pourrait changer.

L’Oregon et Washington ont connu des températures torrides depuis le 25 juillet et il n’y aura pas de soulagement, selon les prévisionnistes, jusqu’à lundi, lorsque l’air frais de l’océan Pacifique soufflera.

Portland et Seattle pourraient être sur la bonne voie pour battre des records pendant la durée de la vague de chaleur.

Les températures dans la plus grande ville de l’Oregon devraient encore grimper à 101 degrés Fahrenheit (38,3 Celsius) vendredi. Mardi, Portland a établi un record quotidien de 102 F (38,9 C). Portland pourrait également être sur la bonne voie pour battre un record pendant la durée de la vague de chaleur

Seattle a également signalé mardi un nouveau record quotidien de 94 F (34,4 C).

Si les températures montent au-dessus de 32,2 ° C (90 ° F) jusqu’à dimanche à Seattle, ce serait six jours consécutifs de mercure dépassant les 90 ° C – ce que les prévisionnistes disent ne s’est jamais produit auparavant dans la ville. Portland pourrait également briser les marques de durée de la vague de chaleur.

Le National Weather Service a prolongé les avertissements de chaleur excessive du jeudi au samedi soir.

Courtney Lewis et Rylee Griffin étaient en visite à Seattle cette semaine pendant la vague de chaleur.

«Je veux dire que c’est agréable, comme pour aider à bronzer. Mais c’est juste chaud. Très chaud », a déclaré Griffin.

Le changement climatique alimente des vagues de chaleur plus longues dans le nord-ouest du Pacifique, une région où les épisodes de chaleur d’une semaine étaient historiquement rares, selon les experts du climat.

Les résidents et les responsables du Nord-Ouest ont tenté de s’adapter à la réalité probable de vagues de chaleur plus longues et plus chaudes après le phénomène météorologique mortel du «dôme de chaleur» de l’été dernier qui a provoqué des températures record et des décès.

Environ 800 personnes sont mortes en Oregon, à Washington et en Colombie-Britannique au cours de cette vague de chaleur, qui a frappé fin juin et début juillet. La température à l’époque a grimpé à un niveau record de 116 F (46,7 C) à Portland et a battu des records de chaleur dans les villes et villages de la région. Beaucoup de ceux qui sont morts étaient plus âgés et vivaient seuls.

Le vidéaste de l’Associated Press, Manuel Valdes, a contribué depuis Seattle

Claire Rush est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter.

Claire Rush et Gillian Flaccus, Associated Press