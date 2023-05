Trente tonnes de produits chimiques explosifs ont disparu dans le désert de Mojave

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Une cargaison ferroviaire de 30 tonnes d’un produit chimique explosif a disparu en route du Wyoming vers la Californie le mois dernier, selon des responsables.

Un train chargé de 60 000 livres de nitrate d’ammonium a quitté Cheyenne, Wyoming, le 12 avril, a déclaré la société d’explosifs Dyno Nobel. KQED.

Lorsqu’elle est arrivée à un arrêt dans le désert de Mojave deux semaines plus tard, la voiture était vide. La société a informé les autorités dans un rapport du 10 mai au Centre national de réponse fédéral, KQED signalé.

La mystérieuse disparition du nitrate d’ammonium, un ingrédient clé utilisé par Timothy McVeigh dans l’attentat à la bombe d’Oklahoma City en 1995, a depuis suscité quatre enquêtes distinctes.

La Federal Railroad Administration, la California Public Utilities Commission, Union Pacific et Dyno Nobel enquêtent sur la disparition.

Dyno Nobel a déclaré aux autorités que la raison de la libération du produit chimique était « due à une cause inconnue » et qu’elle a fait la découverte alarmante après l’arrivée du wagon de l’Union Pacific à Saltdale, en Californie, à plus de 1 000 miles de Cheyenne.

Un porte-parole a déclaré KQED le nitrate avait été expédié sous forme de granulés et était peut-être accidentellement tombé du wagon. Le train a été ramené au Wyoming pour une inspection.

«Le wagon était scellé lorsqu’il a quitté l’installation de Cheyenne, et les scellés étaient toujours intacts lorsqu’il est arrivé à Saltdale. L’évaluation initiale est qu’une fuite à travers la porte inférieure du wagon peut s’être développée pendant le transport », a déclaré la société. KQED.

Une cargaison de 30 tonnes de nitrate d’ammonium produite à l’usine Dyno Nobel près de Cheyenne, ci-dessus, a disparu en route vers la Californie (Le Centre d’interprétation de l’utilisation des terres)

Le produit chimique, qui est également utilisé pour fabriquer des engrais, était l’ingrédient principal de l’attaque terroriste de 1995 contre le bâtiment fédéral de Murrah à Oklahoma City qui a tué 168 personnes et en a blessé environ 850.

Il a également causé des accidents mortels. En 1947, une cargaison de nitrate d’ammonium de 2 000 tonnes a explosé à Texas City, au Texas, tuant au moins 581 personnes.

Il a également été à l’origine d’une explosion catastrophique au Liban en 2020, qui a tué plus de 200 personnes et blessé des milliers d’autres.

Un porte-parole de l’Union Pacific a déclaré L’indépendant que le nitrate d’ammonium serait rapidement absorbé par le sol.

« Si la perte résulte d’une fuite de wagon au cours du transport de l’origine à la destination, le rejet ne devrait poser aucun risque pour la santé publique ou l’environnement », a déclaré le porte-parole.

« À ce stade de l’enquête, nous ne pensons pas qu’il y ait une activité criminelle ou malveillante impliquée. »

L’indépendant a contacté Dyno Nobel pour plus d’informations.