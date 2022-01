Trente-quatre migrants perdus en mer après le chavirement d’un bateau entre la Floride et les Bahamas alors que les garde-côtes américains suspendent leurs recherches

Les équipes de sauvetage de la Garde côtière ont récupéré cinq corps au cours de l’opération de recherche et de sauvetage.

Après une enquête plus approfondie, le survivant a affirmé avoir laissé derrière lui 39 autres personnes qui se trouvaient avec lui samedi soir sur le navire, avant de chavirer dimanche matin en raison du mauvais temps.

La recherche a commencé après qu’un homme a été secouru à Miami mardi matin d’un navire chaviré de 25 pieds et amené dans un hôpital local pour être traité pour déshydratation et exposition au soleil.

« Après un examen attentif de toutes les informations disponibles, y compris les conditions météorologiques, le nombre de personnes qui sont allées dans l’eau sans gilet de sauvetage, le temps écoulé depuis la date de l’accident et une recherche incessante dans une zone plus grande que le Massachusetts, c’est avec le cœur lourd que J’ai décidé de suspendre les recherches », a déclaré Burdian dans un communiqué de presse.

Le capitaine de la Garde côtière Jo-Ann Burdian a déclaré que la recherche ne pouvait plus rester active, bien que la décision de suspendre n’ait pas été un choix facile.

Le capitaine Jo-Ann Burdian, commandant du secteur des garde-côtes de Miami, a déclaré que la recherche des 34 disparus ne pouvait plus rester active

