Trente personnes abattues lors d’une fête de quartier dans le Maryland

La dernière fusillade de masse aux États-Unis a fait au moins deux morts et 28 blessés

Au moins deux personnes ont été assassinées et 28 blessées lors d’une fusillade de masse lors d’une fête en plein air à Baltimore, Maryland – les dernières victimes dans l’une des villes américaines les plus en proie à la violence.

Des coups de feu ont éclaté peu après minuit dimanche dans une résidence Block Party où des centaines de personnes s’étaient rassemblées dans le quartier de Brooklyn Homes, du côté sud de Baltimore, a indiqué la police. Une femme de 18 ans a été retrouvée morte sur les lieux et un homme de 20 ans est décédé après avoir été transporté dans un hôpital local.

Trois des blessés étaient dans un état critique dimanche matin. Au moins quatre auraient été traités au service des urgences pédiatriques du centre médical de l’Université du Maryland, ce qui suggère qu’il s’agissait d’enfants.

Les auteurs non identifiés sont toujours en liberté, a indiqué la police. « Cette enquête est en cours, et nous n’aurons de cesse que les responsables soient tenus responsables », a-t-il ajouté. Le maire de Baltimore, Brandon Scott, a déclaré dans un communiqué. Il a qualifié la fusillade de « acte lâche et violent » et juré de continuer à sévir contre la possession illégale d’armes à feu dans les rues de la ville.

Baltimore, située à environ 40 miles de la capitale nationale, a déjà certaines des restrictions américaines les plus strictes sur les armes à feu, y compris de nouvelles mesures promulguées par le gouverneur du Maryland Wes Moore en mai. Parmi les grandes villes américaines, seules la Nouvelle-Orléans et Saint-Louis avaient des taux de meurtres plus élevés que Baltimore en 2022. La ville a enregistré plus de 300 meurtres au cours de chacune des huit dernières années, et la police a averti en avril que la violence impliquant des adolescents était en augmentation. .

Il y a eu 338 fusillades de masse aux États-Unis jusqu’à présent cette année, selon les Gun Violence Archives, qui définissent ces incidents comme ceux dans lesquels quatre personnes ou plus sont blessées ou tuées par des coups de feu. À peu près au même moment où la fusillade de Baltimore s’est produite aux premières heures du dimanche matin, sept personnes ont été blessées par balle dans une boîte de nuit de Wichita, Kansas. Deux autres victimes ont été blessées après avoir été piétinées alors que les amateurs de club fuyaient les coups de feu.

