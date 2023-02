Trente détenteurs de billets britanniques gagnent 1 million de livres sterling à la loterie EuroMillions... êtes-vous millionnaire ?

TRENTE détenteurs de billets britanniques ont gagné 1 million de livres sterling à la loterie EuroMillions – pourriez-vous être millionnaire ?

Les parieurs chanceux faisaient partie des 100 joueurs qui ont chacun remporté 1 million de livres sterling lors du tirage de l’EuroMillions.

Trente détenteurs de billets britanniques ont gagné 1 million de livres sterling à la loterie EuroMillions Crédit : Getty

Et un autre parieur britannique a remporté 1 million de livres sterling lors du tirage régulier du UK Millionaire Maker.

Bien que personne n’ait remporté l’énorme jackpot de 24 millions de livres sterling, un détenteur de billet britannique a remporté 125 000 livres sterling.

Ils ont encaissé sur le loto en faisant correspondre les cinq boules et l’une des deux étoiles chanceuses.

Les numéros gagnants étaient 2, 14, 17, 32 et 45 – et les deux bonnes étoiles étaient 3 et 10.

Le premier tirage de l’EuroMillions a eu lieu le 7 février 2004 par trois organisations : la Française des Jeux en France, Loterías y Apuestas del Estado en Espagne et Camelot au Royaume-Uni.

L’un des plus gros prix du Royaume-Uni était à gagner le 4 décembre 2020 avec un énorme jackpot EuroMillions de 175 millions de livres sterling, ce qui rendrait un gagnant plus riche qu’Adele.

Un autre ancien gagnant britannique dont toute la vie a été modifiée avec son jackpot était un joueur qui voulait rester anonyme le 8 octobre 2019. Ils sont repartis avec 170 221 000 £.

Colin et Chris Weir, de Largs en Écosse, ont empoché 161 653 000 £ le 12 juillet 2011.

Adrian et Gillian Bayford, de Haverhill, Suffolk, ont ramassé 148 656 000 £ après avoir joué le tirage du 10 août 2012, tandis que Jane Park est devenue la plus jeune gagnante de la loterie britannique lorsqu’elle a remporté 1 million de £ en 2013.

Les chances de gagner un prix EuroMillions sont de 1 sur 13.