Trent Williams voit une lueur d’espoir dans les blessures des 49ers

Les 49ers de San Francisco affronteront les Rams de Los Angeles dimanche sans receveur Deebo Samuel et en arrière Christian McCaffreySamuel a subi une élongation au mollet lors du match de dimanche contre les Vikings du Minnesota, tandis que McCaffrey n’a pas encore joué cette saison en raison d’une tendinite d’Achille.

De plus, les 49ers pourraient être privés d’ailier rapproché. Georges Kittlequi soigne une blessure aux ischio-jambiers, et le cornerback Quartier de Charvariusqui souffre de problèmes aux ischio-jambiers et au genou. Aucun des deux ne s’est entraîné jeudi.

Même si personne ne prétend que ces premiers revers liés aux blessures sont une bonne nouvelle, un joueur vétéran des 49ers voit une lueur d’espoir.

« C’est juste le prochain homme qui arrive, » tacle Trent Williams « C’est dommage. Ces gars sont les meilleurs du monde, mais qui a vraiment pitié de nous ? C’est donc une ligue où tout le monde est au top. Ce sont quelques gars que nous voulons voir jouer davantage de toute façon. J’ai détesté que cela arrive juste après la blessure de quelqu’un, mais c’est là que les opportunités se présentent. »

Williams a noté que l’absence de McCaffrey a ouvert la porte à Jordan Masonqui a couru pour au moins 100 yards lors de chacun de ses deux départs cette saison. Les 247 yards de course de Mason le classent actuellement au deuxième rang de la NFL.

« Personne n’aurait su Brock [Purdy] si nous ne perdions pas [two] « C’est donc une bénédiction déguisée, et les gars doivent juste être prêts à intensifier leurs efforts et à savourer le moment présent. »

Avec Samuel mis à l’écart, Brandon Aiyuk et Jauan Jennings aura la chance de progresser. Ailier rapproché Éric Saubertle seul autre tight end des 49ers en dehors de Kittle à avoir attrapé une passe de Purdy cette saison, a deux réceptions pour 26 yards.

Les 49ers et les Rams s’affronteront dimanche à 13h25 PT au Levi’s Stadium.