Trent Williams quitte le match contre les Rams

Alors que les blessures s’accumulent, avec notamment l’absence de plusieurs All-Pros comme Christian McCaffrey, Deebo Samuel et George Kittle, le virus des blessures a de nouveau frappé dimanche à Los Angeles.

Au cours du deuxième quart-temps de leur match de la semaine 3 contre les Rams de Los Angeles, le plaqueur gauche vedette des 49ers de San Francisco, Trent Williams, a quitté le match. Williams a semblé se lever lentement vers la fin du deuxième quart-temps. Alors qu’il ne restait qu’une minute à jouer dans la première mi-temps, Williams a quitté le match et est rentré tôt dans les vestiaires du SoFi Stadium.

Selon Matt Barrows de The Athletic, Williams a quitté le match à cause de crampes. Williams a dû quitter le match lors de la première semaine contre les Jets de New York pour recevoir une perfusion. Williams étant absent, Jaylon Moore prendra la place de plaqueur offensif.

Via @mattbarrows sur Twitter :

Trent Williams s’est rendu aux vestiaires avec des crampes. — Matt Barrows (@mattbarrows) 22 septembre 2024

