Toute l’amertume et la colère qui ont caractérisé Trent Williams la dernière année à Washington quand il a siégé la saison 2019, en querelle avec la direction et finalement forcé à un échange à San Francisco appartiennent au passé.

Williams entame son premier match contre son ancienne équipe dimanche lorsque les 49ers affrontent Washington, affirmant qu’il n’a aucune mauvaise volonté envers son ancienne franchise.

Les personnes qui ont contribué à provoquer cette situation ne font plus partie de l’organisation, a déclaré Williams jeudi. Je ne vais pas m’asseoir ici et avoir de la rancune juste parce que les gens attendent de moi que je la porte.

Williams était en désaccord avec l’organisation lorsqu’il a refusé de jouer la saison dernière parce qu’il a dit qu’il se méfiait du personnel médical et du front office en raison d’un diagnostic de cancer bâclé.

Il a mis fin à son holdout et espérait être échangé avant la date limite, mais aucun accord n’a eu lieu. Williams a été banni de l’établissement par l’ancien président de l’équipe Bruce Allen.

Williams pensait qu’il y avait une chance de rester lorsque l’entraîneur Ron Rivera a été embauché et qu’il y a eu une refonte de l’organisation. Mais finalement, Williams a voulu sortir et a été échangé à San Francisco lors du repêchage pour un choix de cinquième ronde 2020 et un troisième tour 2021.

Je pense qu’il y avait une lueur d’espoir que je resterais là-bas, a déclaré Williams. Mais après avoir parlé à Ron, je pense que nous étions sur deux pages différentes. Il entrait dans une équipe qu’il ne connaissait probablement pas très bien. Il voulait que tout le monde lui montre ce qu’il avait. Au moment où j’étais dans ma carrière, je n’avais tout simplement pas l’impression de devoir lui montrer ce que je devais simplement rester. Je savais qu’il y aurait des prétendants là-bas. Je voulais juste respectueusement suivre mon propre chemin. Pas de manque de respect.

Les Niners étaient très satisfaits de la façon dont tout s’est déroulé. L’entraîneur Kyle Shanahan faisait partie du personnel à Washington lorsque Williams a été repêché au premier tour en 2010 et savait qu’il était le remplaçant parfait au tacle gauche du retraité Joe Staley.

Williams est rapidement revenu à la forme qui a fait de lui une sélection à sept reprises au Pro Bowl lors de son séjour à Washington en tant qu’ancre de la ligne offensive de San Franciscos.

Il est venu tellement affamé et excité de jouer au football, a déclaré Shanahan. Une chose à propos de Trent, tout le monde connaît son talent, mais Trent aime jouer au football. Il s’intègre parfaitement ici. Les gars le respectent. Nous avons eu un excellent camp d’entraînement de deux semaines où les gars ont appris à le connaître, et il a été élu l’un de nos capitaines d’équipe. Je pense que cela en dit long sur le gars. Je sais que l’année ne s’est pas déroulée comme lui ou moi l’avions espéré, mais c’était exactement ce que j’espérais en tant que joueur et la personne exacte à laquelle je pensais et même plus.

Alors que les Niners criblés de blessures ont eu du mal à retrouver la forme qui les a aidés à atteindre le Super Bowl la saison dernière, Williams a joué à un niveau élevé presque toute la saison.

San Francisco espère pouvoir le garder sur un contrat à long terme avant qu’il ne rejoigne l’agence libre la prochaine intersaison, mais son contrat retravaillé empêche l’équipe d’utiliser l’étiquette de franchise sur Williams.

Williams aimerait rester et a déclaré que son objectif était de se retrouver dans le ring de la renommée de San Franciscos lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que son départ amer de Washington ne lui coûte cet honneur de son équipe d’origine.

Je m’intègre parfaitement, a déclaré Williams à propos de sa nouvelle maison. Les entraîneurs, les gars dans les vestiaires, c’est un plaisir de travailler avec eux. Ça a été un sacré tour. De toute évidence, il ne s’est pas déroulé comme prévu. Je sens vraiment que je m’intègre ici. Cette infraction est en quelque sorte faite sur mesure pour des gars comme moi. Je pense que cette équipe est faite pour concourir et concourir pendant des années à venir.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL