Trent Williams : Les blessures peuvent être une « bénédiction déguisée » en créant des opportunités pour les autres

Les 49ers sont aux prises avec une longue liste de blessures et personne ne contesterait que c’est là que l’équipe veut se retrouver alors qu’elle se dirige vers un match de la troisième semaine avec les Rams.

Un membre vétéran de l’équipe pense que faire face aux absences pourrait aider l’équipe à long terme. Le plaqueur gauche Trent Williams a cité l’ascension du quart-arrière Brock Purdy dans la formation de départ tout en affirmant qu’il peut y avoir « une bénédiction déguisée » lorsque des joueurs sont forcés de rejoindre la formation parce qu’ils peuvent montrer qu’ils ont leur place.

« C’est juste le prochain homme qui compte », a déclaré Williams, via 49ersWebzone.com. « C’est nul. Ces gars sont les meilleurs du monde, mais qui se sent vraiment désolé pour nous ? Donc c’est une ligue où l’homme suivant est au dessus. Ce sont deux gars que nous aimerions voir jouer davantage de toute façon. J’ai détesté que cela arrive juste après la blessure de quelqu’un, mais c’est là que les opportunités se présentent.

Williams pourrait citer Jordan Mason en plus de Purdy comme exemple de ce dont il parle. Le running back a 247 yards et deux touchdowns en deux matchs à la place de Christian McCaffrey et les 49ers accueilleraient favorablement une production similaire de la part d’autres remplaçants dans les semaines à venir.