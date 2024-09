Trent Sisley s’engage avec les Indiana Hoosiers

BLOOMINGTON – Trent Sisley, l’une des cibles les plus anciennes de l’Indiana dans la classe 2025, s’est engagé à Hoosiers lundi, ramenant l’ancienne star de Heritage Hills à la maison.

Un joueur quatre étoiles du top 100 selon les deux Rivaux et 247SportsSisley a passé les trois premières années de sa carrière préparatoire à jouer pour Heritage Hills, avant d’être transféré à la prestigieuse école préparatoire Montverde Academy cet été. Sisley deviendra le dernier produit de Montverde à rejoindre les Hoosiers, après Jalen Hood-Schifino et Malik Reneau. Un autre joueur de Montverde, Liam McNeeley, s’est engagé avec IU lors de la promotion de l’année dernière avant de se désengager et d’opter pour UConn à la place.

Même si Sisley terminera ses études dans une école préparatoire de Floride, il est en fait la première recrue de Mike Woodson dans l’État issue d’une classe de fin d’études secondaires depuis qu’il est revenu pour entraîner son alma mater.

Sisley apporte des compétences d’extension à l’université et se projette comme le type d’entraîneur flexible et bidirectionnel que Mike Woodson a réussi à développer à Bloomington..

Temps forts du basket-ball de Trent Sisley

