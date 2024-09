Trent Sisley, attaquant de l’État de 2025, prend la décision de rejoindre le basket-ball de l’IU – The Daily Hoosier

L’équipe de basket-ball de l’IU a son premier engagement dans la classe de 2025.

Et c’est un joueur que les fans de l’Indiana ont appris à bien connaître au cours des dernières années.

L’attaquant Trent Sisley a annoncé lundi après-midi qu’il s’était engagé à jouer pour les Hoosiers. Son père a confirmé la décision à TDH lundi matin. La nouvelle survient juste un jour après qu’il ait terminé une visite officielle de dernière année sur le campus de Bloomington.

« Je me suis senti comme à la maison », a déclaré Sisley à Joe Tipton d’On3 lundi. « J’ai pu sentir à quel point l’entraîneur Woodson et tout le personnel me voulaient, tout le personnel me voulait tout au long du processus de recrutement. Enfin, j’ai eu l’opportunité de pouvoir apporter ma contribution. »

Sisley a choisi l’Indiana plutôt que Purdue, Notre Dame, Michigan State et Iowa.

Cette annonce marque l’aboutissement d’un processus de trois ans mené par le personnel de l’IU. L’Indiana a proposé Sisley en octobre 2021, juste avant le début de sa première saison à Heritage Hills HS dans le sud de l’Indiana.

Et Sisley s’est avéré être le prospect haut de gamme que tout le monde attendait à l’époque.

Sisley, qui mesure 2,00 m, est une recrue 4 étoiles selon la moyenne de l’industrie On3. Il est le 78e joueur au classement général de la classe 2025.

Sisley a joué trois ans à Heritage Hills (Lincoln City, Indiana) et en tant que junior, il a obtenu une moyenne de 24 points, 11,5 rebonds, 4,3 passes décisives, 2,1 contres et 1,9 interceptions par match. Il a réussi 60 % de ses tirs au total et 35 % de ses tirs à trois points sur 78 tentatives.

Il a été transféré à la puissante école préparatoire nationale Montverde Academy pour sa dernière saison afin de se préparer davantage au jeu universitaire.

« Il s’agit avant tout de m’améliorer, de me développer », a déclaré Sisley au Daily Hoosier en juillet. « L’entraîneur (Kevin) Boyle, un excellent entraîneur, très respecté, alors je veux juste y aller, travailler sur mes compétences, devenir un peu plus orienté vers le périmètre et me préparer à aller à l’université. »

Sisley a travaillé pour développer ses compétences d’ailier au cours de l’année dernière et espère venir à IU et remplir un rôle similaire à celui de Mackenzie Mgbako, en tant qu’attaquant hybride capable de marquer trois points.

« Il (Mgbako) a évidemment tiré beaucoup de trois points l’an dernier et a réussi beaucoup de trois points et il est assez physique, donc je pense que c’est une bonne comparaison. Je dirais que c’est juste », a déclaré Sisley à TDH en juillet.

Sisley était coéquipier de Braylon Mullins, cible de recrutement de l’IU 2025, ce printemps et cet été sur le circuit Adidas. Il va maintenant se concentrer sur l’aide apportée au personnel de l’IU pour recruter Mullins, ainsi qu’un autre ancien coéquipier de l’AAU, le garde/ailier de l’État Jalen Haralson.

