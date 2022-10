Trent Alexander-Arnold: Virgil van Dijk dit que l’arrière latéral de Liverpool a répondu aux récentes critiques en montrant sa qualité dans la victoire des Rangers | Nouvelles du football

Virgil van Dijk dit qu’il n’a aucun doute sur la qualité de Trent Alexander-Arnold et a suggéré que le bien-être des joueurs était oublié au milieu des critiques récentes.

L’arrière latéral de Liverpool a été vivement critiqué pour sa performance défensive lors du match nul 3-3 avec Brighton samedi et sa place dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde du mois prochain au Qatar a été remise en question.

Van Dijk affirme que son coéquipier est victime d’une culture au Royaume-Uni qui construit les joueurs avant de les faire tomber.

S’exprimant après la victoire 2-0 de Liverpool sur les Rangers en Ligue des champions mardi soir – au cours de laquelle Alexander-Arnold a marqué un superbe coup franc pour ouvrir le score – le Néerlandais a déclaré : “Nous connaissons sa qualité et il l’a encore montré aujourd’hui. .

Trent Alexander-Arnold a été critiqué après sa performance défensive lors du match nul 3-3 de Liverpool contre Brighton le week-end dernier





“Mais je suis au Royaume-Uni depuis huit, neuf ans et tout le monde ici est très bon pour louer un joueur très haut dans le ciel et le laisser tomber aussi fort qu’il le peut.

“C’est ce à quoi nous, en tant que joueurs, devons faire face. Tout le monde parle de la façon dont nous devrions l’accepter.

“Pour qu’il continue à travailler – pas seulement lui mais aussi d’autres joueurs – s’en occuper et montrer une réaction aujourd’hui, c’est ce dont nous avons besoin, nous tous. Pour ce faire, je pense qu’il est important que nous le soutenions, ainsi que le manager et le club et les supporters.

“Peu importe ce que le monde extérieur dira de lui, nous nous soutenons toujours et nous savons que nous nous battons pour retrouver la constance dont nous avons toujours fait preuve au cours des deux dernières années. Nous y arriverons. Je ‘ Je suis convaincu que nous y arriverons tous.”

La victoire sur les Rangers a poursuivi le renouveau de Liverpool en Europe après avoir perdu son premier match de groupe contre Naples 4-1, mais ils n’ont pas remporté de match de Premier League depuis qu’ils ont battu Newcastle 2-1 à Anfield le 31 août.

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, espère que les problèmes défensifs de son équipe sont désormais derrière eux après leur victoire 2-0 sur les Rangers à Anfield.



Bien qu’il n’y ait aucun doute dans l’esprit de Van Dijk quant au niveau auquel se trouve Alexander-Arnold, 23 ans, il sait que la décision quant à ses chances internationales appartient uniquement à Gareth Southgate.

“Nous sommes tous en difficulté”, a-t-il ajouté. “J’espère que nous arriverons au point où nous retrouverons notre niveau. C’est ce que nous voulons tous, c’est pour cela que nous travaillons tous.

“Nous venons tous à l’entraînement, devenons plus forts, devenons plus rapides, devenons meilleurs, mais ce n’est pas une solution miracle – cela ne fonctionne pas comme ça. Si cela fonctionnait comme ça, ce serait beaucoup plus facile.

“Il [Alexander-Arnold] l’a montré au cours des deux dernières années; il s’est développé comme l’un des meilleurs arrière droit du pays.

“En fin de compte, s’il ne fait pas partie de l’équipe, c’est sur Southgate. Il prend les décisions et tout le monde doit respecter ses décisions. La seule chose qu’il peut faire, c’est performer.”

Klopp: Trent n’a aucun problème défensif, l’équipe a eu un problème défensif

Jurgen Klopp a déclaré que le système contre les Rangers avait aidé Trent Alexander-Arnold, qui a marqué un superbe coup franc lors de la victoire de Liverpool à Anfield.



Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a également pris la défense d’Alexander-Arnold, suggérant qu’il y a eu des problèmes défensifs avec l’équipe dans son ensemble cette saison.

Lors de sa conférence de presse d’après-match à Anfield, il a déclaré: “Il a fait un bon match, surtout défensivement, et a marqué un but magnifique. J’étais heureux qu’il l’ait mis en place différemment.

“Nous ne pouvons pas en parler chaque semaine, mais Trent n’a pas de problème défensif, nous avons un problème défensif – espérons-le ‘avait’ – parce que notre timing n’était pas le bon et nous prenons des risques en défendant, tout le monde le sait.

“Si le timing n’est pas bon, vous ouvrez des écarts, et ces écarts sont très souvent derrière Trent ; pas à cause de lui, à cause d’autres situations et ensuite il doit revenir en arrière.

“Nous n’étions pas au moment parfait et c’est pourquoi nous l’avons légèrement ajusté.”