Trent Alexander-Arnold va-t-il nous manquer et jusqu’où l’Angleterre peut-elle aller ? Voici ce que pense David James

Ce n’était pas la nouvelle que le camp anglais espérait si près du Championnat d’Europe. Contre leur match d’échauffement contre l’Autriche, Trent Alexander-Arnold, 22 ans, de Liverpool, qui a fait son retour dans l’équipe après avoir été exclu de l’équipe du plan anglais, s’est blessé et le lendemain, il a été exclu du tournoi continental. .

Cependant, c’était un coup dur pour l’Angleterre qu’ils pouvaient supporter, en raison de leurs multiples options au poste d’arrière droit. Outre Trent, Kyle Walker de Manchester City, Reece James de Chelsea et Kieran Trippier de l’Atletico Madrid étaient les trois autres arrières droits choisis par Southgate pour l’Euro 2020. Désormais, le gaffer anglais a le temps jusqu’à samedi prochain pour nommer un remplaçant s’il le souhaite. Les règles de l’UEFA permettent aux pays de reconstituer leurs équipes de 26 joueurs jusqu’à leur premier match du tournoi si quelqu’un se blesse ou contracte Covid-19.

Maintenant, l’ancien gardien de but anglais David James pense que même si Gareth Southgate choisit de ne pas remplacer Trent dans l’équipe, l’Angleterre n’aura pas beaucoup de problèmes.

« C’est dévastateur pour Trent qu’il ait été omis de l’équipe il n’y a pas si longtemps, puis il s’est battu dans le bon sens en réalisant des performances exceptionnelles avec Liverpool », a-t-il déclaré. News18.com.

« J’étais au match et je n’avais pas réalisé que la blessure était si grave. »

Trent était une inclusion tardive dans ce qui était déjà une équipe normale étendue de 23 à 26. Ça a l’air bien, pas bien pour Trent mais ça a l’air bien pour Gareth », a-t-il ajouté.

L’Angleterre débutera sa campagne le 13 juin 2021 contre la Croatie, l’équipe qui les a éliminés des demi-finales de la Coupe du monde 2019. Avec l’Angleterre et la Croatie, l’Écosse et la République tchèque sont les deux équipes restantes du groupe D.

Les deux anciennes équipes sont favorites pour progresser dans ce groupe et l’Angleterre est présentée comme l’un des prétendants au titre. Les Three Lions n’ont pas encore remporté ce trophée et le plus loin qu’ils aient atteint est la demi-finale en 1996. La dernière fois, l’Angleterre dirigée par Wayne Rooney a été éliminée par l’Islande en huitièmes de finale.

Malgré leur bilan peu impressionnant, David James espère que Harry Kane et son équipe iront jusqu’au bout et briseront le canard. « Le problème avec ce genre de tournois est qu’un match met fin à votre tournoi. Vous avez besoin de ce petit plus. Je pense que dans le passé, nous n’avions pas assez de joueurs capables de créer ce petit plus », a-t-il déclaré.

« Côté attaque, nous avons sept finalistes de la Ligue des champions, deux jeunes vainqueurs de coupe en Allemagne (Jadon Sancho et Jude Bellingham), nous avons Kieran Trippier qui a soulevé la ligue en Espagne. Nous avons également le lot de Manchester City qui a remporté le titre EPL.

De plus, ces sept joueurs sont des deux côtés qui ne jouent pas avec un attaquant à part entière, ce qui signifie qu’ils sont entraînés à partager la charge. Si vous ajoutez un attaquant qui pourrait marquer des buts comme Harry Kane, je pense que nous avons le potentiel d’aller littéralement jusqu’au bout.

Après le premier match de l’Angleterre contre la Croatie, ils affronteront l’Écosse le 19 juillet et la République tchèque quatre jours plus tard.

Regardez l’UEFA EURO 2020 – EN DIRECT sur les chaînes Sony Ten 2 (anglais) et Ten 4 (tamoul et télougou) à partir du 11 juin 2021

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici